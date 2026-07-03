Mães de crianças atípicas apontam falta de cuidadores em Vila Velha

Com filhos diagnosticados com algum tipo de transtorno, como TEA (transtorno do espectro autista), TOD (transtorno opositor desafiador) e TDAH (transtorno do déficit de atenção e hiperatividade), mães criticam o número reduzido de profissionais para cuidar das crianças que precisam do atendimento especializado ou mesmo uma completa desassistência.





“Era horário de saída e o coordenador estava entregando as crianças normalmente quando cheguei à escola (Deputado Paulo Sérgio Borges, em Morada da Barra). Mas meu filho estava numa salinha sozinho, chorando e sangrando. Uma colega tinha empurrado ele, que caiu e cortou o braço. Ninguém acompanhando, ninguém ligou para me avisar”, reclama a mãe de um menino de 8 anos, com diagnóstico de TOD e TDAH e investigação para TEA.





Ela conta que o filho, apesar das demandas que apresenta, não tem atendimento exclusivo porque foi informada de que esse tipo de assistência é para crianças com autismo ou outras deficiências em que o nível de suporte exija esse profissional.





Já a mãe de um menino de 6 anos com TEA e TDAH, matriculado na escola Ailton de Almeida (Terra Vermelha), diz que a unidade tem um professor de educação especial e, na turma do filho, só um assistente para fazer o atendimento a cinco crianças com laudo de algum transtorno.





Ela também se queixa do tipo de atividade passada para o filho e que, às vezes, a criança chega em casa sem nada registrado nos cadernos. “Em uma conversa com a diretora, depois de ter passado pelo pedagógico e nada ter sido mudado, ela cobrou e começaram a mudar as coisas em relação a meu filho, mas essa não é a realidade de muitas mães atípicas. Aqui na ‘Região 5’ tem vários relatos, mas muitas têm medo de represália por parte da escola”, afirma a mãe, acrescentando que há diretores alegando que as famílias inventam doença quando são cobrados por atendimento especializado.





Líder do movimento SOS Autismo ES, Isabel Cristina Lima Ferreira Sales também tem um filho na rede municipal de Vila Velha, com diagnósticos de TEA, TOD, TDAH e epilepsia. Após uma série de problemas na escola anterior, da qual pediu transferência, na atual — Professora Leopoldina Conceição de Mattos Silva, no Ibes — ela afirma que a criança é bem atendida. Mas também reclama do número de profissionais. “A demanda na escola dele, assim como em qualquer outra escola, é a falta de cuidador. São sete crianças para cada auxiliar de educação especial”, pontua.





Para Isabel Cristina, a falta de cuidador, de um profissional adequado para lidar com as crianças atípicas dentro das escolas, em algumas situações pode deixá-las em risco. “Uma criança com epilepsia que não tem um auxiliar, se tem uma convulsão e bate a cabeça, pode acontecer o pior. É sobre isso que a gente fala. A gente precisa, para as crianças que são mais comprometidas, que têm uma deficiência mais severa, de cuidado, de um zelo maior”, defende.