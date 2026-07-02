Petrobras e CNPq oferecem 1.500 bolsas de iniciação científica para estudantes negras

A Petrobras vai investir R$ 32 milhões para financiar 1.500 bolsas de iniciação científica destinadas a estudantes negras do ensino médio, em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).





O Projeto Inspiração, como foi batizado, foi assinado nesta terça-feira (30/06), em Brasília, pela gerente geral de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras, Roberta Alves Mendes, e pelo presidente do CNPq, Olival Freire Júnior.





O programa vai priorizar alunas pretas e pardas do ensino médio regular em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de estimular a formação em carreiras de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (as chamadas STEM) e em pesquisas ligadas ao setor de óleo, gás e energia.





Ao longo dos três anos do ensino médio, indicadores como frequência, aproveitamento, produtividade e evasão serão acompanhados para medir o impacto da iniciativa.