Pesquisa, ensino técnico e qualificação: as estratégias do Ifes para se destacar no Enem 2025

Pesquisa, ensino técnico e um corpo docente altamente qualificado estão entre os fatores apontados pelo Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) para explicar o desempenho da instituição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Os campi ocuparam as 18 primeiras posições entre as escolas públicas do Estado e tiveram três unidades entre as 20 melhores da classificação geral, que inclui instituições privadas.



O Ifes de Vila Velha, que contou com 70 estudantes inscritos, lidera a classificação da rede com média de 694,31 pontos e ocupa a 7ª posição geral no Estado. Já o Ifes de Vitória destaca-se com nota média de 668,26 pontos entre 321 participantes, um dos maiores contingentes de estudantes entre as instituições com melhor desempenho no ranking (veja lista completa no final da matéria).





As unidades em Cariacica, Aracruz e Colatina também figuram no top 25 de todas as escolas capixabas, conforme levantamento feito por A Gazeta a partir dos resultados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) no último dia 23.





Os resultados chamam a atenção principalmente porque o objetivo principal do Ifes não é a preparação para o Enem, mas sim a formação técnica, como explica o diretor-geral do Ifes Vila Velha, professor Alexandre Krüger Zocolotti.





“O nosso fim é a formação técnica. Então, a gente acaba tendo o resultado do Enem como um balizador interessante, que mostra que o trabalho da parte acadêmica, da parte de estudos, de pesquisa e extensão, todo esse somatório de forças que compõe a rede Ifes, também está no caminho certo”.