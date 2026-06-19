TCES suspende dois contratos milionários de Guarapari em 4 dias

Já a terceira decisão, divulgada também na última terça-feira (16), não determinou a suspensão de contrato, mas ampliou uma investigação que já vinha sendo conduzida pelo tribunal desde o ano passado.





A Primeira Câmara do TCES determinou a instauração de uma Tomada de Contas Especial para identificar responsáveis e calcular eventual dano ao erário em um contrato de limpeza urbana executado pela Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari (Codeg).





A análise teve origem em denúncia que apontava possível sobrepreço na contratação da empresa responsável pela coleta de lixo.





Inicialmente, duas irregularidades eram investigadas: o número de coletores previsto para execução dos serviços e os custos relacionados aos planos de saúde e odontológico oferecidos aos trabalhadores da limpeza urbana.





Durante a tramitação do processo, a Codeg e a empresa contratada defenderam a necessidade da quantidade de coletores prevista no contrato. Segundo os gestores, as características urbanas de Guarapari, com ruas estreitas, becos e ladeiras, exigem equipes maiores para garantir a coleta em todos os bairros.





O argumento foi aceito pelo tribunal, que retirou essa irregularidade da análise.





Por outro lado, a relatora do processo, conselheira substituta Márcia Jaccoud Freitas, concluiu que não houve justificativa plausível para os valores relacionados aos planos de saúde e odontológico incluídos na composição dos custos do contrato.





Segundo a decisão, há indícios de erro na elaboração do orçamento da contratação, o que teria provocado sobrepreço e possível superfaturamento durante a execução do serviço.





Diante disso, o TCES determinou a abertura da Tomada de Contas Especial para identificar responsáveis, calcular o valor do eventual prejuízo e buscar o ressarcimento aos cofres públicos, caso o dano seja confirmado.