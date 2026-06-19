PF apreende mais de R$ 100 mil na casa de ex-diretor de hospital no Sul do ES

Mais de R$ 100 mil em espécie foram apreendidos pela Polícia Federal (PF) na casa de Denis Vaz da Silva Ferreira, ex-diretor da Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí, no Sul do Espírito Santo. O montante foi encontrado durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão referentes à Operação Jogo de Peças, deflagrada na manhã desta sexta-feira (19) para investigar uma suposta fraude ocorrida no hospital.





As informações sobre a identidade do ex-diretor foram confirmadas pela reportagem de A Gazeta. Segundo a investigação, Denis esteve à frente da administração do hospital durante parte do período analisado pelos investigadores, entre 2016 e 2024. A Santa Casa é uma entidade filantrópica com administração própria e não é alvo direto da operação. O hospital utiliza recursos públicos para prestar atendimento, mas sem gestão direta do Executivo estadual ou municipal.





Denis Vaz da Silva Ferreira foi procurado, mas não retornou os contatos feitos via ligações telefônicas e mensagem de texto até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para eventuais esclarecimentos.





Em nota, a Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí afirma que não é alvo da operação realizada pela Polícia Federal. Segundo a instituição, a investigação está relacionada exclusivamente a uma empresa fornecedora de equipamentos médicos e trata de fatos ocorridos entre 2014 e 2019.





A entidade informa ainda que colaborou integralmente com as autoridades, disponibilizando as informações solicitadas durante a ação policial. A direção também diz que todos os serviços seguem funcionando normalmente, sem impacto na assistência aos pacientes.





A Santa Casa declara, por fim, que permanece à disposição da Justiça e da imprensa para prestar os esclarecimentos considerados necessários.





A Polícia Federal não informou a origem do dinheiro encontrado no imóvel nem atribuiu, até o momento, qualquer irregularidade específica aos valores apreendidos. Também não houve mandado de prisão contra Denis. A operação desta sexta-feira (19) teve como foco o cumprimento de mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça.





Denis Vaz da Silva Ferreira teve quatro vínculos como enfermeiro, com contrato de designação temporária, no Hospital Estadual São José do Calçado (HSJC) entre os anos de 2017 a 2023, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde. A pasta informa que ele está desligado desde então.





Atualmente, Denis atua como secretário parlamentar no gabinete do deputado federal Da Vitória. Conforme consulta feita pela reportagem ao Portal da Transparência da Câmara dos Deputados, ele ocupa a função desde fevereiro deste ano.





Dados da folha de pagamento de maio de 2026 apontam remuneração bruta de R$ 13.577,28 referente à função comissionada exercida por ele. Após os descontos obrigatórios, o valor líquido recebido foi de R$ 10.088,04, além de R$ 2.926,38 em auxílios.





A investigação da Polícia Federal, no entanto, está relacionada a fatos que teriam ocorrido entre 2016 e 2024, período em que Denis ocupava cargo de direção na Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí. A operação não relaciona o gabinete de Da Vitória nem a atividade parlamentar do deputado a qualquer irregularidade investigada.





Em nota, Da Vitória informa que tomou conhecimento da operação por meio da imprensa. O parlamentar afirma que os fatos investigados não têm qualquer relação com o exercício do mandato e se referem a período anterior à nomeação do servidor para o cargo. Segundo o texto, no momento da nomeação foram observados todos os requisitos legais exigidos para o exercício da função pública.





O deputado também reafirma compromisso com a legalidade, a transparência e o respeito às instituições, defendendo que os fatos sejam apurados com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.