PF apura se Master deu apartamento de R$ 2,5 mi a Jaques Wagner e repasses a mulher de enteado

A investigação ainda mostra que Jaques fez viagens em um jatinho de Augusto Lima e recebeu dele ingressos para um show na Califórnia, nos Estados Unidos, pagos pela Reag, empresa que era central no esquema de fraude bilionário organizado por Vorcaro com o Master.





Segundo a decisão, a PF aponta que o senador cobrou de Augusto Lima a compra de ingressos para show de uma "cantora internacional" na cidade de Los Angeles, em junho de 2023.





Lima teria orientado sua secretária a adquirir os ingressos para familiares de Jaques. Quem fez a aquisição, por R$ 63 mil em valores da época, foi a gestora de investimentos Reag, de João Carlos Mansur, após uma conversa de Augusto com Mansur a respeito dos bilhetes.





Em novembro de 2023, Jaques teria questionado o empresário Augusto Lima sobre os "ingressos de sábado". Depois, solicitou ampliação do número de entradas para cinco pessoas, ao que Augusto teria respondido: "Pronto amigo. Seguem os outros dois. Abs."





A decisão também narra que Augusto Lima disponibilizou uma aeronave para viagem do senador à Ilha da Paixão, na Bahia, em outubro de 2023, propriedade que pertence ao empresário.





"Augusto encaminha o prefixo de aeronave e o horário do deslocamento ao Senador por mensagem", afirmou o juiz André Mendonça, se baseando na investigação policial.





Em outra ocasião, em abril de 2024, Wagner teria pedido ajuda a Augusto para um deslocamento ao Rio de Janeiro. Augusto encaminhou ao senador o contato "Breno copiloto banco", e na sequência passou o contato do senador ao piloto. "Tais elementos indicam a relação de proximidade entre Augusto Lima e Jaques Wagner", diz Mendonça.





A PF cumpre nesta quinta 18 mandados de busca e apreensão em nova fase da operação Compliance Zero.





Os mandados foram expedidos pelo ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal.





Foram feitas buscas em endereços ligados a Wagner e Lima em Salvador e em um hotel em Brasília onde o senador mora.





Policiais federais também estiveram em endereço em Salvador de Eduardo Sodré Martins, enteado de Wagner e marido de Bonnie. A reportagem não localizou a defesa de Sodré e de Bonnie.