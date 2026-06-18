PF apura se Master deu apartamento de R$ 2,5 mi a Jaques Wagner e repasses a mulher de enteado

BRASÍLIA - .A Polícia Federal apura suspeitas de que o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo Lula no Senado, recebeu pagamentos ligados ao Banco Master, de Daniel Vorcaro, por meio da empresa da esposa do enteado, além de um apartamento em Salvador avaliado em R$ 2,5 milhões.
A apuração foi feita a partir da análise de material apreendido com Augusto Lima, ex-sócio do Master, e motivou a fase da Operação Compliance Zero desta quinta-feira (18). Lima também foi alvo novamente de buscas.
Procurado por meio da assessoria de imprensa por mensagem às 7h, Wagner ainda não se manifestou. Em nota, os advogados de Lima afirmam que "as diligências realizadas pela Polícia Federal nesta data eram desnecessárias, uma vez que Augusto Lima está há seis meses à disposição das autoridades para esclarecer os fatos em apuração".
"De todo modo, as medidas contribuirão para demonstrar que os fatos apurados nesta fase da investigação são rigorosamente lícitos. Augusto Lima sempre atuou dentro dos limites da lei, com transparência, responsabilidade técnica e observância das normas que regem o sistema financeiro e a administração pública", diz o comunicado, assinado por Pedro Ivo Velloso, Eduardo Toledo e Sebástian Mello.
A operação apura também pagamentos feitos a Bonnie Bonilha, a esposa do enteado do senador, por meio de consultoria.
A investigação ainda mostra que Jaques fez viagens em um jatinho de Augusto Lima e recebeu dele ingressos para um show na Califórnia, nos Estados Unidos, pagos pela Reag, empresa que era central no esquema de fraude bilionário organizado por Vorcaro com o Master.
Segundo a decisão, a PF aponta que o senador cobrou de Augusto Lima a compra de ingressos para show de uma "cantora internacional" na cidade de Los Angeles, em junho de 2023.
Lima teria orientado sua secretária a adquirir os ingressos para familiares de Jaques. Quem fez a aquisição, por R$ 63 mil em valores da época, foi a gestora de investimentos Reag, de João Carlos Mansur, após uma conversa de Augusto com Mansur a respeito dos bilhetes.
Em novembro de 2023, Jaques teria questionado o empresário Augusto Lima sobre os "ingressos de sábado". Depois, solicitou ampliação do número de entradas para cinco pessoas, ao que Augusto teria respondido: "Pronto amigo. Seguem os outros dois. Abs."
A decisão também narra que Augusto Lima disponibilizou uma aeronave para viagem do senador à Ilha da Paixão, na Bahia, em outubro de 2023, propriedade que pertence ao empresário.
"Augusto encaminha o prefixo de aeronave e o horário do deslocamento ao Senador por mensagem", afirmou o juiz André Mendonça, se baseando na investigação policial.
Em outra ocasião, em abril de 2024, Wagner teria pedido ajuda a Augusto para um deslocamento ao Rio de Janeiro. Augusto encaminhou ao senador o contato "Breno copiloto banco", e na sequência passou o contato do senador ao piloto. "Tais elementos indicam a relação de proximidade entre Augusto Lima e Jaques Wagner", diz Mendonça.
A PF cumpre nesta quinta 18 mandados de busca e apreensão em nova fase da operação Compliance Zero.
Os mandados foram expedidos pelo ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal.
Foram feitas buscas em endereços ligados a Wagner e Lima em Salvador e em um hotel em Brasília onde o senador mora.
Policiais federais também estiveram em endereço em Salvador de Eduardo Sodré Martins, enteado de Wagner e marido de Bonnie. A reportagem não localizou a defesa de Sodré e de Bonnie.
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