AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • PF apura se Master deu apartamento de R$ 2,5 mi a Jaques Wagner e repasses a mulher de enteado
Banco Master

PF apura se Master deu apartamento de R$ 2,5 mi a Jaques Wagner e repasses a mulher de enteado

Senador, que é líder do governo Lula no Senado, não se manifestou; Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro, também é alvo e diz que sempre atuou dentro dos limites da lei

Publicado em 18 de Junho de 2026 às 11:38

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 jun 2026 às 11:38

BRASÍLIA - .A Polícia Federal apura suspeitas de que o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo Lula no Senado, recebeu pagamentos ligados ao Banco Master, de Daniel Vorcaro, por meio da empresa da esposa do enteado, além de um apartamento em Salvador avaliado em R$ 2,5 milhões.


A apuração foi feita a partir da análise de material apreendido com Augusto Lima, ex-sócio do Master, e motivou a fase da Operação Compliance Zero desta quinta-feira (18). Lima também foi alvo novamente de buscas.

Procurado por meio da assessoria de imprensa por mensagem às 7h, Wagner ainda não se manifestou. Em nota, os advogados de Lima afirmam que "as diligências realizadas pela Polícia Federal nesta data eram desnecessárias, uma vez que Augusto Lima está há seis meses à disposição das autoridades para esclarecer os fatos em apuração".


"De todo modo, as medidas contribuirão para demonstrar que os fatos apurados nesta fase da investigação são rigorosamente lícitos. Augusto Lima sempre atuou dentro dos limites da lei, com transparência, responsabilidade técnica e observância das normas que regem o sistema financeiro e a administração pública", diz o comunicado, assinado por Pedro Ivo Velloso, Eduardo Toledo e Sebástian Mello.

A operação apura também pagamentos feitos a Bonnie Bonilha, a esposa do enteado do senador, por meio de consultoria.

Senador Jaques Wagner
Senador Jaques Wagner Lula Marques/ Agência Brasil

A investigação ainda mostra que Jaques fez viagens em um jatinho de Augusto Lima e recebeu dele ingressos para um show na Califórnia, nos Estados Unidos, pagos pela Reag, empresa que era central no esquema de fraude bilionário organizado por Vorcaro com o Master.


Segundo a decisão, a PF aponta que o senador cobrou de Augusto Lima a compra de ingressos para show de uma "cantora internacional" na cidade de Los Angeles, em junho de 2023.


Lima teria orientado sua secretária a adquirir os ingressos para familiares de Jaques. Quem fez a aquisição, por R$ 63 mil em valores da época, foi a gestora de investimentos Reag, de João Carlos Mansur, após uma conversa de Augusto com Mansur a respeito dos bilhetes.


Em novembro de 2023, Jaques teria questionado o empresário Augusto Lima sobre os "ingressos de sábado". Depois, solicitou ampliação do número de entradas para cinco pessoas, ao que Augusto teria respondido: "Pronto amigo. Seguem os outros dois. Abs."


A decisão também narra que Augusto Lima disponibilizou uma aeronave para viagem do senador à Ilha da Paixão, na Bahia, em outubro de 2023, propriedade que pertence ao empresário.


"Augusto encaminha o prefixo de aeronave e o horário do deslocamento ao Senador por mensagem", afirmou o juiz André Mendonça, se baseando na investigação policial.


Em outra ocasião, em abril de 2024, Wagner teria pedido ajuda a Augusto para um deslocamento ao Rio de Janeiro. Augusto encaminhou ao senador o contato "Breno copiloto banco", e na sequência passou o contato do senador ao piloto. "Tais elementos indicam a relação de proximidade entre Augusto Lima e Jaques Wagner", diz Mendonça.


A PF cumpre nesta quinta 18 mandados de busca e apreensão em nova fase da operação Compliance Zero.


Os mandados foram expedidos pelo ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal.


Foram feitas buscas em endereços ligados a Wagner e Lima em Salvador e em um hotel em Brasília onde o senador mora.


Policiais federais também estiveram em endereço em Salvador de Eduardo Sodré Martins, enteado de Wagner e marido de Bonnie. A reportagem não localizou a defesa de Sodré e de Bonnie.

Veja Também 

Caminhões bloqueiam rodovias após resultado das eleições de 2022

Câmara aprova anistia a caminhoneiros que bloquearam estradas após derrota de Bolsonaro

Eduardo Bolsonaro, ex-deputado

Eduardo Bolsonaro pede retomada de sanções contra Moraes um dia após condenação no STF

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva

Lula critica comportamento 'imperador' de Trump e o chama de 'mau exemplo'

Imagem de destaque

Bolsonaro diz ao STF que não está proibido de manter arma em casa

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante encontro do G7, na França

Lula diz que nunca foi esquerdista e que ONU deveria recomendar modelo de votação do Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Banco Master Daniel Vorcaro Senador Polícia Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Modelo da nova CIN (Carteira de Identidade Nacional), que vai substituir RG
ES ganha mais um posto para tirar a Carteira de Identidade Nacional
Torta banoffee
Torta banoffee com raspas de chocolate: receita é fácil de fazer e de agradar
Trecho em obras na BR 101 entre Anchieta a Atílio Vivácqua
BR 101 em transformação: investimentos que preparam o ES para as próximas décadas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados