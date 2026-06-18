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Operação Compliance Zero

Caso Master: PF cumpre buscas contra Jaques Wagner, líder do governo no Senado

Polícia Federal suspeita que senador recebeu um imóvel e pagamentos de propina por meio de uma empresa ligada a um de seus familiares e mira também Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro; Estadão pediu manifestação de Wagner e de Lima

Publicado em 18 de Junho de 2026 às 08:25

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

18 jun 2026 às 08:25

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira, 18, a nona fase da Operação Compliance Zero e tem como alvo principal de busca e apreensão o senador Jaques Wagner (PT), líder do governo Lula no Senado. A investigação apura fraudes envolvendo o Banco Master e o PT da Bahia, os vínculos do ex-banqueiro Daniel Vorcaro e a suposta participação do parlamentar no esquema.


O Estadão pediu manifestação de Jacques Wagner sobre a operação. O espaço está aberto.

O senador Jaques Wagner (PT-BA) atua como líder do governo Lula no Senado
O senador Jaques Wagner (PT-BA) atua como líder do governo Lula no Senado Carlos Moura/Agência Senado

Além de mirar endereços de Wagner, os investigadores cumprem buscas em empresas e residências de Augusto Lima na Bahia, São Paulo e Brasília. Lima é ex-sócio de Vorcaro e foi o responsável por implementar no governo da Bahia, quando Wagner era governador, um sistema de crédito consignado para servidores públicos que posteriormente foi levado para o Banco Master. O Credcesta constituía o principal ativo financeiro do banco.


A defesa dele ainda não se manifestou.


Ao todo, são cumpridos 18 mandados de busca e apreensão autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça.


A decisão também determina medidas cautelares, entre elas a proibição de contato entre os investigados, a suspensão de passaportes e o uso de monitoração eletrônica.


Operação mira braço do Master no PT da Bahia


Essa é a primeira fase da operação que mira políticos aliados do presidente Lula.


O empresário Augusto Lima chegou a ser preso na primeira fase da Compliance Zero, em novembro do ano passado, mas foi solto pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) e não foi alvo de outras fases. A suspeita da PF é que ele também atuou na operação fraudulenta de venda do Master ao Banco Regional de Brasília (BRB).


Ele é considerado um empresário influente na Bahia com trânsito entre políticos do PT e também da oposição.


Em fases anteriores, a PF já mirou o senador Ciro Nogueira (PP-PI), que foi ministro da Casa Civil do ex-presidente Jair Bolsonaro.

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