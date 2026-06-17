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Durante o G7

Lula diz que nunca foi esquerdista e que ONU deveria recomendar modelo de votação do Brasil

Lula conversava com a presidente do FMI, Kristalina Georgieva, e o chanceler alemão, Friedrich Merz, quando falou sobre sua atuação política desde os tempos de sindicalista

Publicado em 17 de Junho de 2026 às 14:26

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

17 jun 2026 às 14:26

SÃO PAULO - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quarta-feira (17), durante uma conversa no G7, que "nunca" foi um "esquerdista". Também "fez campanha" para o sistema eleitoral brasileiro de eleição e disse que a Organização das Nações Unidas (ONU) deveria adotar o modelo de votação.

Essas falas ocorreram em uma conversa com o primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz, e com a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. Apesar de a conversa ser reservada, a chegada dos líderes para a reunião do G7, em Évian-les-Bains, na França, estava sendo transmitida e a conversa pôde ser ouvida ao fundo.

Lula fazia uma digressão sobre a presença de líderes de direita e esquerda nos principais países do ocidente. Falou que a direita liderou esses países por muito mais tempo e chegou à conclusão de que "o mundo não é de esquerda".

"Ou seja, o que isso prova? Que o mundo não é de esquerda (risos). O mundo é do caminho do meio. Essa é a verdade", afirmou.

Georgieva, então, disse: "Mas quando você foi presidente pela primeira vez, todo mundo esperava que você fosse um esquerdista, e você não foi".

Lula respondeu, contando uma história sobre não ter conseguido ir à Rússia nos anos 1980: "Mas eu nunca fui esquerdista. Veja, eu era um dirigente sindical que tinha uma belíssima relação com o sindicalismo alemão, tinha uma relação com o sindicalismo italiano, com a UGT espanhola. Em 1980, eu tinha um congresso na Rússia em que fui convidado e não fui para a Rússia porque estava condenado pela lei de segurança nacional. Fiz uma viagem pela Europa angariando solidariedade e passei a ser tratado como anticomunista".

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante encontro do G7, na França
Lula falou sobre a simplicidade como a votação no Brasil ocorre.
 Ricardo Stuckert/PR

Antes disso, Lula falava a Merz e a Georgieva sobre o sistema brasileiro de votação. O presidente explicou, passo a passo, como a eleição acontece – como o eleitor se dirige à urna, os itens proibidos para a votação, quais os candidatos nos quais votam etc.

"A eleição no Brasil é muito rápida. A eleição termina às 17h e às 19h já temos os resultados de 160 milhões de votos. Eu não sei porque a ONU não adota o sistema eletrônico como orientação aos outros países", disse Lula. Merz respondeu que "na Alemanha nós não temos" isso, em tom bem-humorado.

O presidente brasileiro disse aos dois que "em 30 segundos ele (eleitor) vota". Tentou passar para os dois a simplicidade com que se dá a votação no Brasil. Falou também sobre a campanha eleitoral, disse que ela é curta e que há "quatro ou cinco candidatos" na disputa presidencial. Afirmou que ele é "o único eleito três vezes e possivelmente o único eleito quatro vezes".

A conversa aconteceu antes da reunião do G7 nesta quarta-feira, na França. Lula participou do encontro como convidado.

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