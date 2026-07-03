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Inscrições abertas

Produtores de cacau do ES serão premiados em até R$ 5 mil em concurso de multinacional

Promovido pela Garoto em parceria com o Nestlé Cocoa Plan e o Instituto Ampliê, o prêmio tem o objetivo de valorizar os produtores do Espírito Santo

Publicado em 03 de Julho de 2026 às 14:11

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

03 jul 2026 às 14:11
Fazenda de cacau
Fazenda de cacau Divulgação/Garoto

Produtores de cacau do Espírito Santo com práticas sustentáveis poderão receber até R$ 5 mil em concurso promovido pela Garoto em parceria com o Nestlé Cocoa Plan e o Instituto Ampliê.


A proposta tem o objetivo de valorizar os produtores do Espírito Santo que contribuem para o fortalecimento de uma cadeia de cacau mais sustentável e de alta qualidade. A premiação vai integrar a programação das 10 Milhas Garoto, que terá a sua 35ª edição realizada no dia 27 de setembro.


Ao menos 200 fazendas do Espírito Santo produzem cacau sustentável dentro do programa da gigante do chocolate. Essas amêndoas são usadas para produção de chocolates da marca, incluindo a fábrica da Garoto em Vila Velha.


Os participantes vão concorrer a uma premiação em dinheiro, além de certificado e troféu. O vencedor receberá R$ 5 mil, enquanto o segundo e o terceiro colocados serão premiados com R$ 3 mil e R$ 2 mil, respectivamente.


As inscrições para a segunda edição do Prêmio Garoto Cacau de Qualidade estão abertas até o dia 14 de julho. Para participar, o produtor deve integrar o programa Nestlé Cocoa Plan (NCP), preencher o formulário de inscrição e entregar uma amostra de seis quilos de cacau em um dos pontos de coleta indicados durante o cadastro.


"Mais do que reconhecer a qualidade do cacau produzido no Espírito Santo, o prêmio reforça nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva. Ao valorizar o trabalho dos produtores, incentivamos a adoção de boas práticas agrícolas, fortalecemos a origem do nosso cacau e criamos oportunidades para impulsionar a cacauicultura brasileira.", afirma Igor Mota, gerente de Agricultura para Cacau da Nestlé Brasil.


As amostras inscritas passarão por avaliações técnicas que vão considerar critérios físicos, químicos e sensoriais, destacando os produtores que se sobressaem pela excelência dos frutos e pelas boas práticas adotadas em suas propriedades.


A Garoto vai promover ainda três Dias de Campo, encontros voltados ao compartilhamento de conhecimento técnico, troca de experiências e fortalecimento da cadeia produtiva do cacau. 


Além de proporcionar um ambiente de aprendizado e networking entre os produtores, os eventos também funcionarão como pontos oficiais para a entrega das amostras do concurso, etapa essencial para a conclusão da participação. Os encontros acontecerão em Linhares (7 de julho), São Gabriel da Palha (8 de julho) e Iconha (10 de julho).

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