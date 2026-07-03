Antes de show no ES, Delacruz relembra memórias em Vila Velha e comenta sobre novo álbum acústico

O “último romântico do rap nacional”, Delacruz, promete envolver os capixabas nesta sexta-feria (3), no Gordinho Sambão, às 21h. E antes de sua apresentação, o artista de “Poesia Acústica” conversou com o HZ e comentou sobre suas vivências no Espírito Santo, nova fase da carreira e novo projeto.
Relação apaixonada pelo ES
A relação do músico com o Espírito Santo veio muito antes do seu show desta sexta (3), na capital capixaba. Na verdade, é de família. Delacruz contou que seu pai já morou no ES, especificamente na Praia da Costa, em Vila Velha, e relembrou com carinho que costumava passar suas férias na cidade, aproveitando para curtir as praias e o shopping.
De acordo com o cantor, a proximidade do ES com o Rio de Janeiro, estado natal do cantor, facilitou com que o público capixaba estivesse presente em toda sua história.
A cultura é muito parecida com a nossa lá no Rio, na minha concepção, é praticamente a mesma coisa. Então nossa música sempre foi muito bem aceita aqui, sabe?
Delacruz Cantor e compositor
Carreira e estilo
Delacruz finalizou recentemente sua turnê “Vinho” e será a atração principal do Rock In Rio, no dia 12 de setembro, no palco Supernova. Sobre sua nova fase da carreira, o carioca comentou que esse seria o período mais organizado.
Quando eu comecei era muito novo, entendia pouco as coisas. Então fiz muita coisa, descobri muito do jeito mais difícil, e hoje, um pouco mais experiente, entendo que eu tô mais organizado
Delacruz Cantor e compositor
Com vários gêneros em sua discografia, Delacruz comenta que o maior desafio não é estar em contato com outros estilos, mas em se manter fiel a sua identidade em todos os sons.
"Acho que todo gênero traz aprendizado, rap, pagode, forró, axé, e todos são válidos. Mas aí cabe ter o bom senso e o bom gosto de como você vai utilizar isso, como você vai utilizar esse aprendizado e associar com o que torna o seu som original", disse.
Ele também comentou outra característica marcante: suas letras românticas. Sobre o apelido de “último romântico”, Delacruz contou que surgiu no momento em que entendeu que sua habilidade em fazer composições apaixonadas era seu ponto forte. E foi justamente por explorar esse lado, que acabou se conectando com o público e ganhando relevância na cena do rap.
E o que vem por aí?
Quando perguntado sobre futuros projetos, o artista comenta que o seu último álbum, o Vinho de 2024, veio durante sua fase de amadurecimento, assim como o vinho que inspira o título do álbum. Depois desse período, agora seu plano para a música é revisitar o processo que o trouxe até aqui. Além disso, o cantor ainda sugeriu um LP de inéditas na vibe acústica.
Acho que o próximo trabalho tem a ver com buscar mais das nossas raízes. De repente um acústico, algo que a galera goste bastante, para lembrar o tempo das antigas. Então, acho que eu vou por aí, algo acústico
Delacruz Cantor e compositor
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