Antes de show no ES, Delacruz relembra memórias em Vila Velha e comenta sobre novo álbum acústico

Com vários gêneros em sua discografia, Delacruz comenta que o maior desafio não é estar em contato com outros estilos, mas em se manter fiel a sua identidade em todos os sons.





"Acho que todo gênero traz aprendizado, rap, pagode, forró, axé, e todos são válidos. Mas aí cabe ter o bom senso e o bom gosto de como você vai utilizar isso, como você vai utilizar esse aprendizado e associar com o que torna o seu som original", disse.





Ele também comentou outra característica marcante: suas letras românticas. Sobre o apelido de “último romântico”, Delacruz contou que surgiu no momento em que entendeu que sua habilidade em fazer composições apaixonadas era seu ponto forte. E foi justamente por explorar esse lado, que acabou se conectando com o público e ganhando relevância na cena do rap.