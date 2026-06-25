Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Sérgio Reis retorna ao ES com show especial em comemoração a quase sete décadas na música
Música

Sérgio Reis retorna ao ES com show especial em comemoração a quase sete décadas na música

Celebrando 67 anos de carreira, o artista desembarca em Vitória com a turnê "Cantando Seus Grandes Sucessos"
Luiz Edmundo

Luiz Edmundo

Publicado em 25 de Junho de 2026 às 10:21

Sérgio Reis retorna ao ES para show especial
Sérgio Reis retorna ao ES para show especial TV Globo / Renato Rocha Miranda

Os fãs de sertanejo e do “modão raiz” podem se preparar: Sérgio Reis vai desembarcar em Vitória com um show especial em comemoração aos seus 67 anos de estrada . O artista, que é o brasileiro com mais indicações ao Grammy Latino, volta ao ES no dia 4 de julho, no Espaço Patrick Ribeiro. 


A turnê "Cantando Seus Grandes Sucessos" promete ser uma viagem no tempo para quem é fã do sertanejo. O repertório conta com clássicos que vão desde “Coração de Papel” e “Menino da Gaita” até o hino “Menino da Porteira”. Sérgio Reis também revisita sucessos como “Adeus Mariana” e “Filho Adotivo”, canções que, décadas depois, seguem emocionando plateias de todas as idades.

 

A trajetória de Sérgio Reis mistura teledramaturgia e música brasileira. Além dos grandes sucessos, o público poderá reviver a aura de personagens inesquecíveis de novelas como “Pantanal”, “O Rei do Gado” e “Paraíso”.

 

Com oito indicações ao Grammy Latino — recorde entre artistas brasileiros — e quatro estatuetas conquistadas, Sérgio prova que sua arte é atemporal. Do projeto "Amizade Sincera" com Renato Teixeira ao recente DVD "Brasileiro — Sim Senhor", o cantor mantém a essência do "estradeiro" que sabe como ninguém contar as histórias do Brasil profundo.

Serviço

Sérgio Reis – Cantando seus grandes sucessos

Data: 4 de julho de 2026 (Sábado)

Horário: 21h

Local: Espaço Patrick Ribeiro (Novo Aeroporto de Vitória). Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N - Goiabeiras

Ingressos: a partir de R$ 125,00 (meia-entrada/sem taxa)

Vendas: Blueticket ou Bilheteria do Espaço Patrick Ribeiro (sem taxa).

Logo HZ
Agenda Eventos

Fique por dentro de tudo que acontece na cidade

Shows, festivais, teatro, esporte e muito mais — a programação completa de eventos no Espírito Santo.

Shows
Teatro
Festivais
Filmes
Ver agenda

Veja Também 

Qual é o jeito que o capixaba mais gosta de assistir ao jogo do Brasil?

Qual é o jeito que o capixaba mais gosta de assistir ao jogo do Brasil? Vote na enquete de HZ

Titãs, IRA! e Dead Fish são atrações do festival de rock em Vila Velha.

Titãs, IRA! e Dead Fish comandam festival gratuito de rock em Vila Velha

Casal estão nos EUA para aproveitar o campeonato mundial

Além das iniciais 'ES': casal formado por capixaba e escocês revela o que o Espírito Santo tem em comum com a Escócia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Música Show Sertanejo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quatro grandes terremotos em poucos dias: há relação entre os tremores na Venezuela, Japão e EUA?
Bruno Guimarães, meio-campo do Brasil
Bruno Guimarães brilha em novo sistema e lidera assistências na Copa
A linguiça é produzida com base de pernil suíno
Cofril amplia presença no mercado para melhor atender ao público

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados