Sérgio Reis retorna ao ES com show especial em comemoração a quase sete décadas na música

Os fãs de sertanejo e do “modão raiz” podem se preparar: Sérgio Reis vai desembarcar em Vitória com um show especial em comemoração aos seus 67 anos de estrada . O artista, que é o brasileiro com mais indicações ao Grammy Latino, volta ao ES no dia 4 de julho, no Espaço Patrick Ribeiro.





A turnê "Cantando Seus Grandes Sucessos" promete ser uma viagem no tempo para quem é fã do sertanejo. O repertório conta com clássicos que vão desde “Coração de Papel” e “Menino da Gaita” até o hino “Menino da Porteira”. Sérgio Reis também revisita sucessos como “Adeus Mariana” e “Filho Adotivo”, canções que, décadas depois, seguem emocionando plateias de todas as idades.

A trajetória de Sérgio Reis mistura teledramaturgia e música brasileira. Além dos grandes sucessos, o público poderá reviver a aura de personagens inesquecíveis de novelas como “Pantanal”, “O Rei do Gado” e “Paraíso”.

Com oito indicações ao Grammy Latino — recorde entre artistas brasileiros — e quatro estatuetas conquistadas, Sérgio prova que sua arte é atemporal. Do projeto "Amizade Sincera" com Renato Teixeira ao recente DVD "Brasileiro — Sim Senhor", o cantor mantém a essência do "estradeiro" que sabe como ninguém contar as histórias do Brasil profundo.