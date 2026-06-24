Inclusive, o primeiro contato entre os dois aconteceu por meio de uma amiga em comum do casal, quando ainda estavam nos continentes opostos. Após a visita ao Brasil, Shaun voltou à capital capixaba para conhecer e aproveitar o lugar, e enquanto isso, a capixaba Marielle estava na Europa, mais especificamente em Londres para estudar inglês. Após conversas na internet, foi na cidade londrina que os dois tiveram seu primeiro encontro.





Quando perguntados sobre o que o Espírito Santo e a Escócia podem ter em comum, o casal deu a mesma resposta interessante: as praias e as pessoas. Shaun comenta que diferente da percepção que alguns brasileiros podem ter, o povo escocês é diferente do estereótipo “fechado e distante” dos outros europeus.





“Tem lugares tipo a Alemanha que as pessoas são mais frias mesmo, mas na Escócia a gente não é assim. A gente é mais feliz, mais alegre, mais amigável, como vocês (capixabas)“, revela o escocês. Já Marielle complementa sobre a semelhança geográfica, uma vez que muitos não sabem que o país britânico também possui “praias e montanhas muito bonitas em comum” ao estado capixaba.





Já Marielle complementa sobre a semelhança geográfica, uma vez que muitos não sabem que o país britânico também possui “praias e montanhas muito bonitas em comum” ao estado capixaba.





Agora sobre o futebol, mesmo que ambos não acompanhem o esporte, o momento do torneio mundial é diferente, e admitem que estão bem empolgados para o campeonato de 2026. O casal está atualmente nos Estados Unidos para assistir aos jogos, e já marcaram presença no primeiro duelo da Escócia no mundial, que saiu vencedora por 1-0 contra o Haiti. E vão continuar no país norte-americano para conseguir ingressos para o jogo do Brasil e Escócia, que acontece nesta quarta-feira (24).





Então, surge a pergunta, pra quem cada um vai torcer neste jogo? Será que vai ter ressentimento com quem ganhar? Segundo os dois, não vai ter isso, ambos vão torcer para a sua seleção, mas não ficarão chateados se o time “rival” vencer esse confronto.





Shaun conta que mesmo reconhecendo que a seleção canarinho seja a favorita, vai estar na torcida por seu país durante o jogo.