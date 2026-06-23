Com mais um jogo do Brasil batendo na porta, já está na hora de pensar no look para arrasar na torcida. Se você ainda não tem o seu, ou já cansou dos que usou nos dois primeiros jogos, HZ preparou uma lista de opções na Grande Vitória para tirar seu guarda-roupas do óbvio.
A seleção de looks “Brazil Core” (com "z" mesmo) vai do crochê ao biquíni, além de t-shirts e opções para cabeça, como bonés e lenços temáticos. E tem marca capixaba fazendo sucesso até nós pés de quem está na beira do campo. É o caso da Quattre, que lançou uma collab especial para a copa com Gabrielle Figueiredo, esposa do jogador Gabriel Magalhães, titular da seleção brasileira.
Riviera Store @rivierastore
Camisa Branca BRA: R$ 119,99
Top faixa: R$ 79,99
Blusa tricô listrada BRA: R$ 149,99
Camisa branca bandeira, bola, tucano: R$ 119,99
Boné Brasil: R$ 99,99
Cropped bandeira: R$ 109,99
Quattre @quattre__
Bonés R$ 159,90
Flat Luna Brasil R$ 499,90
Tamanco Luna Brasil R$ 599,90
Maldivas Beachwear @maldivasbeachwear
Biquíni Made in Brasil R$ 358
Lenço Brasilidade R$ 149
Biquini Duo Brasilidade R$ 316
Biquini Ray Brasilidade R$ 316
Biquini Zoe Brasilidade R$ 398
Luiza Moscon @luizam.acessorios
Regatinhas do Brasil R$ 49,99
Lenço R$ 50
Camisa tricô R$ 119,90
Manga comprida canelada R$ 59,90
Agua azul @aguaazulco
Calça Bench Elite R$ 299,90
Cropped Flag R$ 329,90
Regatinha Flexy Elite R$ 199,90
Short Futvôlei Elite R$ 179,90
Mabella @mabellabrasil
Boné R$ 149,90
Regata R$ 119,90
T-shirt R$ 129,90
Vestido curto R$ 199
Vestido midi R$ 249