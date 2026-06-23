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Moda

Vai torcer para o Brasil? Saiba onde garantir roupas e acessórios na Grande Vitória

Opções vão de crochê e biquini, a acessórios para compor fit e calçados usados até por esposa de craque da seleção
Luiz Edmundo

Luiz Edmundo

Publicado em 23 de Junho de 2026 às 15:13

Opções vão de crochê e biquini, a acessórios para compor fit Arte Luiz Edmundo

Com mais um jogo do Brasil batendo na porta, já está na hora de pensar no look para arrasar na torcida. Se você ainda não tem o seu, ou já cansou dos que usou nos dois primeiros jogos, HZ preparou uma lista de opções na Grande Vitória para tirar seu guarda-roupas do óbvio. 


A seleção de looks “Brazil Core” (com "z" mesmo) vai do crochê ao biquíni, além de t-shirts e opções para cabeça, como bonés e lenços temáticos. E tem marca capixaba fazendo sucesso até nós pés de quem está na beira do campo. É o caso da Quattre, que lançou uma collab especial para a copa com Gabrielle Figueiredo, esposa do jogador Gabriel Magalhães, titular da seleção brasileira. 

Riviera Store | @rivierastore Arte Luiz Edmundo

Riviera Store @rivierastore

  1. Camisa Branca BRA: R$ 119,99

  2. Top faixa: R$ 79,99

  3. Blusa tricô listrada BRA: R$ 149,99

  4. Camisa branca bandeira, bola, tucano: R$ 119,99

  5. Boné Brasil: R$ 99,99

  6. Cropped bandeira: R$ 109,99

Quattre | @quattre__ Arte Luiz Edmundo

Quattre @quattre__

  1. Bonés R$ 159,90

  2. Flat Luna Brasil R$ 499,90

  3. Tamanco Luna Brasil R$ 599,90

Maldivas Beachwear @maldivasbeachwear Arte Luiz Edmundo

Maldivas Beachwear @maldivasbeachwear

  1. Biquíni Made in Brasil R$ 358

  2. Lenço Brasilidade R$ 149

  3. Biquini Duo Brasilidade R$ 316

  4. Biquini Ray Brasilidade R$ 316

  5. Biquini Zoe Brasilidade R$ 398

Luiza Moscon | @luizam.acessorios Arte Luiz Edmundo

Luiza Moscon @luizam.acessorios

  1. Regatinhas do Brasil R$ 49,99

  2. Lenço R$ 50

  3. Camisa tricô R$ 119,90

  4. Manga comprida canelada R$ 59,90

Agua azul | @aguaazulco Arte Luiz Edmundo

Agua azul @aguaazulco

  1. Calça Bench Elite R$ 299,90

  2. Cropped Flag R$ 329,90

  3. Regatinha Flexy Elite R$ 199,90 

  4. Short Futvôlei Elite R$ 179,90

Mabella | @mabellabrasil Arte Luiz Edmundo

Mabella @mabellabrasil

  1. Boné R$ 149,90

  2. Regata R$ 119,90

  3. T-shirt R$ 129,90

  4. Vestido curto R$ 199

  5. Vestido midi R$ 249

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