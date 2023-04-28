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Conseguiu fugir

Alunos são liberados após homem armado pular muro de escola em Vila Velha

Caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (28), no bairro Glória; PM foi acionada e disse que realizou buscas na região, mas suspeito não foi encontrado

Publicado em 28 de Abril de 2023 às 12:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2023 às 12:54
Escola fica na Glória
Moradores flagraram equipes da Polícia Militar fazendo buscas pela região Crédito: Leitor | A Gazeta
Os alunos do turno da manhã da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Luiz Manoel Vellozo, que fica na Glória, em Vila Velha, foram liberados após um susto nesta sexta-feira (28): um homem armado pulou o muro do colégio e depois conseguiu fugir por uma área de vegetação.
De acordo com a Polícia Militar, os agentes "foram acionados para verificar a informação de que um indivíduo armado teria pulado o muro de uma escola estadual no bairro Glória, em Vila Velha. Imediatamente, equipes foram ao local, mas o suspeito já havia fugido por uma área de vegetação. Buscas foram realizadas, mas ele não foi localizado".
Em nota, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) informou que "devido ao ocorrido, acionou a Patrulha Escolar, a Polícia Militar e registrou o Boletim de Ocorrência. Os alunos da manhã foram liberados mais cedo e para as aulas nos demais turnos a situação está normalizada".

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