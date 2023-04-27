90% das cozinhas de escolas fiscalizadas no ES não têm alvará sanitário

Merenda escolar: cozinhas sem alvará sanitário em 90% das escolas visitadas Crédito: Divulgação/ SEDUC/AM

Na prática, segundo o relatório da visita, em apenas 4 das 42 escolas visitadas havia alvará de funcionamento emitido pela Vigilância Sanitária. Outro ponto avaliado a respeito da área alimentar foi se existiam inadequações na despensa relacionadas ao armazenamento dos alimentos, o que foi verificado em 10 escolas, correspondendo a 26% das unidades fiscalizadas.

A maior parte dos problemas (53%) refere-se ao fato de, no local, não haver termômetro para aferição da adequação da temperatura de produtos congelados. As demais dizem respeito a produtos não armazenados em pallets ou prateleiras ou ainda alimentos com prazo de validade vencido. Outro fato que chamou a atenção é que, no dia da visita, duas escolas não tinham água potável.

Problemas também foram identificados nas salas de aula de 47,62% das escolas avaliadas. E 83,33% delas também não possuem auto de vistoria do Corpo de Bombeiros , sendo que 19% estão sem extintores. Em 32%, o equipamento está fora da validade, segundo o relatório.

Nas visitas, foram checados 193 itens, entre eles, a situação de refeitórios, bibliotecas, salas de aula e quadras esportivas. Também foram examinados aspectos ligados à segurança, prevenção de incêndios e higiene e limpeza dos estabelecimentos de ensino.

As escolas foram escolhidas a partir de indicativos de situações críticas relacionadas à infraestrutura que constam no Censo Escolar 2022. A operação foi organizada pela Atricon (Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil) e pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que cooperou com tecnologia e treinamento dos agentes.

Confira alguns dos resultados da avaliação

47,62% das escolas visitadas possuem inadequações em sala de aula

das escolas visitadas possuem inadequações em sala de aula 83,33% não possuem auto de vistoria do Corpo de Bombeiros



não possuem auto de vistoria do Corpo de Bombeiros 19% não possuem extintores



não possuem extintores 32% estão com extintores fora da validade



estão com extintores fora da validade 33% não têm coleta de esgoto



não têm coleta de esgoto 2 escolas não tinham água potável no dia da visita



escolas não tinham água potável no dia da visita 90% das cozinhas não têm alvará da Vigilância Sanitária



das cozinhas não têm alvará da Vigilância Sanitária 66,67% não possuem biblioteca





Não possuem laboratório de informática



Educação infantil - 75%

Ensino fundamental anos iniciais - 74,19%

Ensino fundamental anos finais - 66,67%