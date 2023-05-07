Homem é socorrido para Linhares após ser ferido em Sooretama

Um homem foi socorrido na tarde deste domingo (7) no meio de uma rua, no bairro Parque São Jorge, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, após ser atacado e sofrer ferimentos por arma branca. Segundo a Polícia Militar, testemunhas informaram que o crime teria sido cometido pelo próprio filho da vítima, que fugiu do local.
A PM informou que o homem foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com apoio do Corpo de Bombeiros, e encaminhado ao Hospital Rio Doce.
Policiais militares fizeram buscas, mas o suspeito não foi localizado no momento do fato. A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Sooretama e até o momento nenhum suspeito foi detido.
A corporação destaca que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.