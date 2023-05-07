Homem é socorrido para Linhares após ser ferido em Sooretama

Um homem foi socorrido na tarde deste domingo (7) no bairro Parque São Jorge, em Sooretama, após sofrer ferimentos por arma branca.

A PM informou que o homem foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com apoio do Corpo de Bombeiros, e encaminhado ao Hospital Rio Doce.

A corporação destaca que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.