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Suspeito fugiu

Homem é socorrido para Linhares após ser ferido em Sooretama

A vítima sofreu ferimentos por arma branca e foi encaminhado ao Hospital Rio Doce. O crime teria sido cometido pelo próprio filho da vítima, que fugiu do local
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

07 mai 2023 às 19:16

Publicado em 07 de Maio de 2023 às 19:16

Um homem foi socorrido na tarde deste domingo (7) no bairro Parque São Jorge, em Sooretama, após sofrer ferimentos por arma branca.
Um homem foi socorrido na tarde deste domingo (7) no bairro Parque São Jorge, em Sooretama, após sofrer ferimentos por arma branca. Crédito: Leitor | A Gazeta
Um homem foi socorrido na tarde deste domingo (7) no meio de uma rua, no bairro Parque São Jorge, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, após ser atacado e sofrer ferimentos por arma branca. Segundo a Polícia Militar, testemunhas informaram que o crime teria sido cometido pelo próprio filho da vítima, que fugiu do local.
A PM informou que o homem foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com apoio do Corpo de Bombeiros, e encaminhado ao Hospital Rio Doce.
Policiais militares fizeram buscas, mas o suspeito não foi localizado no momento do fato. A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Sooretama e até o momento nenhum suspeito foi detido.
A corporação destaca que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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