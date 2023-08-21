Jovem de 17 anos morre em acidente após namorado bater de moto em Viana

Nayara Luciana de Freitas Silva morreu em acidente em Viana Crédito: Acervo Pessoal

Uma adolescente de 17 anos morreu após a moto em que ela estava cair e a jovem ser lançada contra um poste de energia no bairro Marcílio de Noronha, em Viana , na madrugada desta segunda-feira (21). Nayara Luciana de Freitas Silva estava na garupa do veículo, que era conduzida pelo namorado dela, quando o acidente aconteceu. O condutor ficou ferido e foi levado para um hospital. Ficou constatado que ele pilotava sob influência de bebida alcoólica.

Segundo a Polícia Militar , o jovem de 23 anos perdeu o controle da direção e a moto caiu após passar sobre olho de gato – sinalização horizontal no asfalto. Com o impacto da queda, Nayara foi lançada contra um poste e morreu no local.

O namorado dela foi socorrido ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória . Militares foram até à unidade e realizaram o teste do bafômetro no jovem, e o exame deu positivo para a ingestão de bebida alcoólica. Segundo a PM, foi lavrado o auto de infração por conduzir veículo sob estado de embriaguez.

Polícia Civil informou que o corpo de Nayara foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser examinado e, posteriormente, liberado para os familiares.

O condutor do veículo foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica, onde foi ouvido e liberado, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), uma vez que ele permaneceu no local do acidente, prestou socorro à vítima e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação na Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito.

"Filha que pedi a Deus", diz pai

Na manhã desta segunda-feira (21), o pai de Nayara, o técnico de manutenção Luciano Freitas Silva, esteve no DML para fazer a liberação do corpo da filha. Ele conversou com a repórter Daniela Carla, da TV Gazeta e contou que Nayara foi a filha que ele pediu a Deus.

"Ela é uma filha que foi especial porque pedi a Deus. Eu falei com Deus que eu queria e ele me deu. Fui pai com 30 anos e tive essa filha linda, maravilhosa, muito amorosa e agradeço a Deus essa oportunidade. Dói muito a perder, mas sei que ela está nos braços do Senhor e um dia encontrarei com ela", disse o homem.

Sobre a informação de que o namorada da filha havia ingerido bebida alcoólica, Luciano deixou um conselho. "Fica aí para as pessoas que bebem e assumem uma direção. Ele estava carregando uma vida e infelizmente essa foi a da minha filha", desabafou.