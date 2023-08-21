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Lançada contra poste

Jovem de 17 anos morre em acidente após namorado bater de moto em Viana

Nayara Luciana de Freitas Silva estava na garupa do veículo, que era conduzida por jovem de 23 anos, na madrugada desta segunda-feira (21), no bairro Marcílio de Noronha
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

21 ago 2023 às 11:42

Publicado em 21 de Agosto de 2023 às 11:42

Nayara Luciana de Freitas Silva
Nayara Luciana de Freitas Silva morreu em acidente em Viana Crédito: Acervo Pessoal
Uma adolescente de 17 anos morreu após a moto em que ela estava cair e a jovem ser lançada contra um poste de energia no bairro Marcílio de Noronha, em Viana, na madrugada desta segunda-feira (21). Nayara Luciana de Freitas Silva estava na garupa do veículo, que era conduzida pelo namorado dela, quando o acidente aconteceu. O condutor ficou ferido e foi levado para um hospital. Ficou constatado que ele pilotava sob influência de bebida alcoólica.
Segundo a Polícia Militar, o jovem de 23 anos perdeu o controle da direção e a moto caiu após passar sobre olho de gato – sinalização horizontal no asfalto. Com o impacto da queda, Nayara foi lançada contra um poste e morreu no local.
O namorado dela foi socorrido ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Militares foram até à unidade e realizaram o teste do bafômetro no jovem, e o exame deu positivo para a ingestão de bebida alcoólica. Segundo a PM, foi lavrado o auto de infração por conduzir veículo sob estado de embriaguez.
Polícia Civil informou que o corpo de Nayara foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser examinado e, posteriormente, liberado para os familiares.
O condutor do veículo foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica, onde foi ouvido e liberado, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), uma vez que ele permaneceu no local do acidente, prestou socorro à vítima e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação na Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito.

"Filha que pedi a Deus", diz pai

Na manhã desta segunda-feira (21), o pai de Nayara, o técnico de manutenção Luciano Freitas Silva, esteve no DML para fazer a liberação do corpo da filha. Ele conversou com a repórter Daniela Carla, da TV Gazeta e contou que Nayara foi a filha que ele pediu a Deus.
"Ela é uma filha que foi especial porque pedi a Deus. Eu falei com Deus que eu queria e ele me deu. Fui pai com 30 anos e tive essa filha linda, maravilhosa, muito amorosa e agradeço a Deus essa oportunidade. Dói muito a perder, mas sei que ela está nos braços do Senhor e um dia encontrarei com ela", disse o homem. 
Sobre a informação de que o namorada da filha havia ingerido bebida alcoólica, Luciano deixou um conselho. "Fica aí para as pessoas que bebem e assumem uma direção. Ele estava carregando uma vida e infelizmente essa foi a da minha filha", desabafou.
De acordo com o pai, Nayara sonhava em ser médica veterinária. 

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