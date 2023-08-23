Prédio da Câmara de Vereadores de Vitória Crédito: Arquivo/ A Gazeta

O presidente da Câmara, Leandro Piquet (Republicanos), o corregedor-geral, Leonardo Monjardim (Patriota), e os vereadores Mauricio Leite (Cidadania) e Anderson Goggi (PP) foram os autores da proposta votada em regime de urgência na terça-feira (15). Dez vereadores foram a favor da resolução, dois se abstiveram e apenas um — André Moreira (PSOL) — votou contra.

A resolução foi criada sob o argumento de impedir a "banalização do instrumento de representação por quebra de decoro parlamentar". Ora, com a justificativa de "qualificar" o mecanismo de denúncia, todo e qualquer cidadão sem representação partidária fica impedido de acionar a corregedoria? No mínimo, contraditório.

É óbvio que uma seleção deve ser realizada, de forma criteriosa, é a própria razão de ser de qualquer corregedoria institucional analisar os casos que chegam até ela. Mas fechar uma porta, desqualificando qualquer denúncia que parta do cidadão, é algo bastante grave. A Câmara de Vitória está dando as costas para o cidadão, justamente quem ela representa.