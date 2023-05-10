Árvore cai sobre caminhão na região da Praça do Cauê, em Vitória

Árvore caiu em cima de um caminhão na região da Praça do Cauê, em Vitória, na tarde desta quarta-feira (10) Crédito: Leitor A Gazeta

A queda de uma árvore na região da Praça do Cauê, no bairro Santa Helena, em Vitória , deixou o trânsito complicado para quem sai da Terceira Ponte e segue em direção à Reta da Penha, na tarde desta quarta-feira (10). O acidente aconteceu após um caminhão carregado com entulho fazer uma curva e esbarrar na árvore.

De acordo com um leitor de A Gazeta que passava pela região no momento do acidente, a árvore em questão já estava um pouco caída para o lado da rua. Ao fazer a curva, o caminhão passou muito próximo ao meio-fio e, com isso, uma haste do veículo agarrou na árvore, que acabou tombando.

Devido a colisão, uma faixa da via precisou ser interditada para os trabalhos da equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que esteve no local para fazer a retirada da árvore. O Corpo de Bombeiros também foi acionado.