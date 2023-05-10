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Trânsito ruim

Árvore cai sobre caminhão na região da Praça do Cauê, em Vitória

Acidente aconteceu após um caminhão carregado com entulho fazer uma curva e esbarrar na árvore; não houve feridos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2023 às 16:56

Publicado em 10 de Maio de 2023 às 16:56

Queda de árvore Praça do Cauê
Árvore caiu em cima de um caminhão na região da Praça do Cauê, em Vitória, na tarde desta quarta-feira (10) Crédito: Leitor A Gazeta
A queda de uma árvore na região da Praça do Cauê, no bairro Santa Helena, em Vitória, deixou o trânsito complicado para quem sai da Terceira Ponte e segue em direção à Reta da Penha, na tarde desta quarta-feira (10). O acidente aconteceu após um caminhão carregado com entulho fazer uma curva e esbarrar na árvore.
De acordo com um leitor de A Gazeta que passava pela região no momento do acidente, a árvore em questão já estava um pouco caída para o lado da rua. Ao fazer a curva, o caminhão passou muito próximo ao meio-fio e, com isso, uma haste do veículo agarrou na árvore, que acabou tombando.
Devido a colisão, uma faixa da via precisou ser interditada para os trabalhos da equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que esteve no local para fazer a retirada da árvore. O Corpo de Bombeiros também foi acionado. 
Em nota, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou que a árvore já foi retirada e que a extração da raiz será realizada nesta quinta-feira (11). Não houve feridos.

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