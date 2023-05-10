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Vem chuva por aí

Instituto emite alerta de chuvas intensas para mais de 30 cidades capixabas

O aviso climático do Inmet compreende cidades das regiões Sul e Central do Estado. Também existe a possibilidade de rajadas de ventos de até 60 km/h
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

10 mai 2023 às 14:51

Publicado em 10 de Maio de 2023 às 14:51

Previsão de chuvas para cidades do Espírito Santo
Previsão de chuvas para cidades do Espírito Santo Crédito: Inmet
Um alerta de perigo potencial para chuvas intensas foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na manhã desta quarta-feira (10), válido até às 10h desta quinta-feira (11). O aviso compreende 32 municípios das regiões Sul e Central do Espírito Santo
Nessas localidades pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos de 40 a 60 km/h. O Inmet ainda alerta para o baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Confira as cidades:
  1. Alegre 
  2. Alfredo Chaves 
  3. Anchieta
  4.  Apiacá 
  5. Atílio Vivacqua 
  6. Bom Jesus do Norte 
  7. Cachoeiro de Itapemirim 
  8. Castelo 
  9. Conceição do Castelo 
  10. Divino de São Lourenço 
  11. Domingos Martins 
  12. Dores do Rio Preto 
  13. Guaçuí 
  14. Guarapari 
  15. Ibatiba 
  16. Ibitirama
  17.  Iconha 
  18. Irupi 
  19. Itapemirim 
  20. Iúna 
  21. Jerônimo Monteiro 
  22. Marataízes 
  23. Marechal Floriano
  24.  Mimoso do Sul 
  25. Muniz Freire 
  26. Muqui 
  27. Piúma 
  28. Presidente Kennedy 
  29. Rio Novo do Sul 
  30. São José do Calçado 
  31. Vargem Alta 
  32. Venda Nova do Imigrante

Instruções do Inmet

- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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