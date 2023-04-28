A quantidade de raios que atingiram Vila Velha, na noite dessa quinta-feira (27), impressiona: ao todo, foram 669 clarões no céu da cidade canela-verde, segundo informações do Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Elat/Inpe).
Na Grande Vitória, também houve registros em outros municípios, mas em menor quantidade. Em Cariacica, foram seis raios; na Capital, dois; e na Serra, apenas um raio.
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) já tinha previsto uma mudança do tempo para esta quinta-feira, que deve se manter durante o feriadão do Dia do Trabalho, comemorado na segunda-feira (1º).
Temporal na Grande Vitória: Vila Velha registra mais de 600 raios em 24h
Quantidade de raios na Grande Vitória
Vitoria - 2
Vila Velha - 669
Cariacica - 6
Serra - 1
Leitores de A Gazeta registraram clarões na Avenida Cesar Hilal, em Vitória, e no bairro Alzira Ramos, em Cariacica (veja abaixo).
Previsão do tempo
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial para tempestade em grande parte do Espírito Santo. O aviso vale das 9h53 da manhã até as 23h59 desta sexta-feira (28) e reforça a previsão de que o "sextou" dos capixabas pode ser com chuva.
Nas 70 cidades classificadas com o alerta pode chover de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h, além de chance de queda de granizo.
Além disso, o próximo feriadão será novamente marcado por instabilidade e chuva frequente no Espírito Santo, segundo a empresa de meteorologia Climatempo. Para sábado (29) e domingo (30), existe a previsão de muita nebulosidade e pancadas de chuva frequentes do Noroeste e Leste de Minas até o Espírito Santo, com risco de chuva forte inclusive para a Grande Vitória.