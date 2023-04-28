Temporal na Grande Vitória: Vila Velha registra mais de 600 raios em 24h

Leitores de A Gazeta registraram clarões na Avenida Cesar Hilal, em Vitória, e no bairro Alzira Ramos, em Cariacica (veja abaixo).

Nas 70 cidades classificadas com o alerta pode chover de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h, além de chance de queda de granizo.

Além disso, o próximo feriadão será novamente marcado por instabilidade e chuva frequente no Espírito Santo, segundo a empresa de meteorologia Climatempo. Para sábado (29) e domingo (30), existe a previsão de muita nebulosidade e pancadas de chuva frequentes do Noroeste e Leste de Minas até o Espírito Santo, com risco de chuva forte inclusive para a Grande Vitória.