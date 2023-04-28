Bombeiros buscam por corpo de homem morto no ES; mulher e amante são suspeitos

Atualização
28/04/2023 - 7:04
O delegado Douglas Sperandio, responsável pelas investigações, informou na tarde desta sexta-feira (28) que o suspeito de ser cúmplice da amante para matar, esquartejar e esconder o corpo o marido dela também foi preso. O texto foi atualizado.
O Corpo de Bombeiros faz buscas para localizar o corpo de Sebastião Lopes de Jesus, de 73 anos, assassinado pela mulher com quem morava, Eleni Martins Gonçalves, e o amante dela em Vila Pavão, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima teria sido esquartejada e o corpo jogado em um rio próximo à cidade de Colatina. A suspeita foi presa nesta na noite desta quinta-feira (27) e confessou o crime.
Na tarde desta sexta-feira (28), a polícia prendeu também o amante da mulher suspeito de participar do crime. O homem foi identificado como Roberto Pereira Lage, dono de uma funerária. A confirmação da prisão foi passada pelo delegado Douglas Sperandio, responsável pelas investigações.
O delegado ainda informou para a repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte, que a informação de que o corpo teria sido jogado no rio foi passada pela mulher. A suspeita também acompanha as buscas, apontando o ponto onde a vítima teria sido jogada.
Ainda segundo informações do delegado, procura pelo corpo começou a ser feita na altura da ponte do Fontenelle, em Itapina, distrito de Colatina.
O crime
Segundo a apuração da Polícia Militar, Sebastião teria sido assassinado na última semana e o corpo dele estaria sendo mantido dentro de casa.
“A gente recebeu uma denúncia anônima no dia 26 (quarta-feira). Ela teria um carro funerário na porta e descia as escadas da casa com sacolas plásticas e malas, usadas por funerárias. Vizinhos relataram também um forte odor. Foi estranho, porque não houve o comunicado de morte antes. Fizemos monitoramento da pessoa e solicitamos o apoio da Polícia Civil”, disse o tenente Helmer, da PM.
De acordo a PM, as sacolas e a mala, onde estaria o corpo de Sebastião, esquartejado após a morte, foram colocadas no porta-malas do carro particular de Eleni, e o veículo funerário, que pertencia ao amante dela, seguiu acompanhando até a saída da cidade para Barra de São Francisco, município vizinho, onde o veículo foi abandonado.
Ainda conforme as denúncias que chegaram aos policiais, o homem apontado como amante dela, em seguida, entrou no outro automóvel e foi com a mulher até um rio próximo à Colatina, onde descartaram as bolsas.
Mulher confessou crime
Eleni Martins Gonçalves foi monitorada pelos policiais, até que retornou para casa, na noite desta quinta-feira (27). Ela estava no veículo quando foi abordada pelos militares e confessou o crime. Aos policiais, ela deu diferentes versões sobre a autoria do homicídio, mas sustentando a suspeita de envolvimento dela e do amante no assassinato.
“Ela confessou o crime. A princípio, ela falou que ele teria cometido o crime e ela só auxiliado, mas tudo leva a crer que ela cometeu o crime e ele chegou na cidade naquele dia para ajudar na ocultação do cadáver”, disse o tenente Helmer.
Após a prisão, a perícia da Polícia Civil foi acionada e, utilizando o luminol (substância em pó que ajuda a identificar presença de sangue em locais com suspeita de crime) – foi encontrado sangue humano no interior do carro dela e o mesmo sangue na calçada em frente à casa da mulher. Também havia sangue no interior da casa da suspeita e os policiais encontraram tambores com água.
A PC informou que a suspeita foi autuada em flagrante por homicídio e ocultação de cadáver. Ela será encaminhada ao Centro de Detenção Provisória de Colatina.
A corporação disse que o caso segue sob investigação da Delegacia de Vila Pavão. Os investigadores estão realizando diligências procurando o corpo da vítima.