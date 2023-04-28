Bombeiros buscam por corpo de homem morto no ES; mulher e amante são suspeitos

Procura pelo corpo de Sebastião Lopes de Jesus começou a ser feita na altura da Ponte do Fontenelle, em Itapina, distrito de Colatina Crédito: Gildo Loyola/Arquivo

Atualização O delegado Douglas Sperandio, responsável pelas investigações, informou na tarde desta sexta-feira (28) que o suspeito de ser cúmplice da amante para matar, esquartejar e esconder o corpo o marido dela também foi preso. O texto foi atualizado.

O delegado ainda informou para a repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte, que a informação de que o corpo teria sido jogado no rio foi passada pela mulher. A suspeita também acompanha as buscas, apontando o ponto onde a vítima teria sido jogada.

Ainda segundo informações do delegado, procura pelo corpo começou a ser feita na altura da ponte do Fontenelle, em Itapina, distrito de Colatina.

O crime

Segundo a apuração da Polícia Militar, Sebastião teria sido assassinado na última semana e o corpo dele estaria sendo mantido dentro de casa.

“A gente recebeu uma denúncia anônima no dia 26 (quarta-feira). Ela teria um carro funerário na porta e descia as escadas da casa com sacolas plásticas e malas, usadas por funerárias. Vizinhos relataram também um forte odor. Foi estranho, porque não houve o comunicado de morte antes. Fizemos monitoramento da pessoa e solicitamos o apoio da Polícia Civil”, disse o tenente Helmer, da PM.

Casa onde homem foi morto e esquartejado em Vila Pavão Crédito: Rosi Bredowf

De acordo a PM, as sacolas e a mala, onde estaria o corpo de Sebastião, esquartejado após a morte, foram colocadas no porta-malas do carro particular de Eleni, e o veículo funerário, que pertencia ao amante dela, seguiu acompanhando até a saída da cidade para Barra de São Francisco, município vizinho, onde o veículo foi abandonado.

Ainda conforme as denúncias que chegaram aos policiais, o homem apontado como amante dela, em seguida, entrou no outro automóvel e foi com a mulher até um rio próximo à Colatina, onde descartaram as bolsas.

Mulher confessou crime

Eleni Martins Gonçalves foi monitorada pelos policiais, até que retornou para casa, na noite desta quinta-feira (27). Ela estava no veículo quando foi abordada pelos militares e confessou o crime. Aos policiais, ela deu diferentes versões sobre a autoria do homicídio, mas sustentando a suspeita de envolvimento dela e do amante no assassinato.

“Ela confessou o crime. A princípio, ela falou que ele teria cometido o crime e ela só auxiliado, mas tudo leva a crer que ela cometeu o crime e ele chegou na cidade naquele dia para ajudar na ocultação do cadáver”, disse o tenente Helmer.

Após a prisão, a perícia da Polícia Civil foi acionada e, utilizando o luminol (substância em pó que ajuda a identificar presença de sangue em locais com suspeita de crime) – foi encontrado sangue humano no interior do carro dela e o mesmo sangue na calçada em frente à casa da mulher. Também havia sangue no interior da casa da suspeita e os policiais encontraram tambores com água.

A PC informou que a suspeita foi autuada em flagrante por homicídio e ocultação de cadáver. Ela será encaminhada ao Centro de Detenção Provisória de Colatina.