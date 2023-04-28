Dono de funerária é preso suspeito de esquartejar homem com ajuda da amante no ES

A mulher, Eleni Martins Gonçalves, de 59 anos, já está presa. O corpo da vítima ainda não foi localizado. Em atualização neste sábado (29), a Polícia Civil informou que investigadores da Delegacia de Polícia de Vila Pavão seguem realizando diligências para localizar o corpo.

Polícia Militar passou a monitorará-la após uma denúncia anônima de ações suspeitas em frente a casa em que a mulher morava com o idoso. Um carro funerário teria parado no local e sacos de lixo e mala foram colocados dentro do veículo pela suspeita.

Eleni foi localizada e presa na noite desta quinta-feira (27). Ela confessou o crime e disse que teria jogado o corpo de Sebastião em um rio próximo à Colatina. O Corpo de Bombeiros faz buscas para localizar o corpo da vítima.

A PC informou que suspeito, que é dono de uma funerária, foi preso preso em cumprimento de mandado de prisão preventiva pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). Já a mulher, foi autuada em flagrante por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Ela foi encaminhada ao Centro de Detenção Provisória de Colatina.

Your browser does not support the audio element. Dono de funerária é preso suspeito de esquartejar marido da amante no ES

Outra prisão

Em 2018, o suspeito já tinha sido preso por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, na Serra. O dono da funerária utilizava o carro roubado para transportar cadáveres.

A denúncia surgiu do próprio proprietário do veículo, que é de Minas Gerais, e entrou em contato com a delegacia após receber multas registradas no Espírito Santo. Na ocasião, o suspeito estava ainda em liberdade condicional por crime de tráfico de drogas.

O crime

Segundo a apuração da Polícia Militar, Sebastião teria sido assassinado na última semana e o corpo dele estaria sendo mantido dentro de casa. A polícia chegou até o caso após uma denúncia de que a suspeita foi vista retirando sacolas e uma mala de casa e que, em frente à residência, havia um veículo de uma funerária, que seria de propriedade do amante da suspeita. Vizinhos relataram para a PM que havia um odor muito forte de sangue.

Casa onde homem foi morto e esquartejado em Vila Pavão Crédito: Rosi Bredowf

De acordo a PM, nas sacolas e na mala estaria o corpo de Sebastião, que foi esquartejado após a morte. As bolsas foram colocadas no porta-malas do carro particular de Eleni, e o veículo funerário, que pertencia ao amante dela, seguiu acompanhando até a saída da cidade para Barra de São Francisco, município vizinho, onde o veículo foi abandonado.