Homem fica ferido após ser atropelado por carro na Vila Rubim, em Vitória

Um homem de 52 anos, ainda sem identificação, ficou ferido após ser atropelado por um carro nesta sexta-feira (28), na Vila Rubim, em Vitória. Segundo a Guarda Municipal, o acidente aconteceu na Avenida Elias Miguel, e a vítima precisou ser encaminhada para um hospital da região. Testemunhas afirmaram que ela foi socorrida com vida, porém desacordada.
Ainda de acordo com a corporação, durante o atendimento da ocorrência, o motorista relatou que a vítima tentou atravessar a via enquanto o sinal estava verde para os carros.
Procurada, a Polícia Militar informou que, na tarde desta sexta-feira (28), um indivíduo foi atropelado por um carro na Vila Rubim, Vitória. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. O veículo estava com o licenciamento atrasado e foi guinchado.