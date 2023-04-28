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Acidente

Homem fica ferido após ser atropelado por carro na Vila Rubim, em Vitória

Segundo a Guarda Municipal, a vítima precisou ser encaminhada para um hospital da região; veículo envolvido no acidente foi guinchado, por estar com licenciamento atrasado

Publicado em 28 de Abril de 2023 às 16:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2023 às 16:59
Atropelamento deixou uma pessoa ferida na Vila Rubim
Testemunhas afirmaram que vítima foi socorrida com vida, porém desacordada Crédito: Leitor | A Gazeta
Um homem de 52 anos, ainda sem identificação, ficou ferido após ser atropelado por um carro nesta sexta-feira (28), na Vila Rubim, em Vitória. Segundo a Guarda Municipal, o acidente aconteceu na Avenida Elias Miguel, e a vítima precisou ser encaminhada para um hospital da região. Testemunhas afirmaram que ela foi socorrida com vida, porém desacordada.
Ainda de acordo com a corporação, durante o atendimento da ocorrência, o motorista relatou que a vítima tentou atravessar a via enquanto o sinal estava verde para os carros.
Procurada, a Polícia Militar informou que, na tarde desta sexta-feira (28), um indivíduo foi atropelado por um carro na Vila Rubim, Vitória. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. O veículo estava com o licenciamento atrasado e foi guinchado.

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