Homem fica ferido após ser atropelado por carro na Vila Rubim, em Vitória

Ainda de acordo com a corporação, durante o atendimento da ocorrência, o motorista relatou que a vítima tentou atravessar a via enquanto o sinal estava verde para os carros.

Procurada, a Polícia Militar informou que, na tarde desta sexta-feira (28), um indivíduo foi atropelado por um carro na Vila Rubim, Vitória. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. O veículo estava com o licenciamento atrasado e foi guinchado.