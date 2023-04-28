PRF recupera carro após condutor fugir e quase atropelar pedestre na Serra

Veículo foi recuperado pela PRF na BR 101 Crédito: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens, de 24 anos e 29 anos, que conduzia um veículo roubado na BR 101 , na Serra , na noite dessa quinta-feira (28). O suspeito tentou fugir por dentro do bairro Carapina e só parou após colidir em um bloco de concreto. Durante a fuga, um pedestre quase foi atropelado.

Segundo a PRF, uma equipe realizava policiamento na BR 101 e tentou abordar um veículo Nissan/Sentra 20SV CVT, cor prata, que portava placas de Contagem, em Minas Gerais. O condutor não obedeceu ordem de parada e acelerou, fugindo para o interior do bairro Carapina, realizando diversas manobras perigosas, transitando por calçadas, avançando diversos semáforos no sinal vermelho.

O veículo só parou após colidir com um bloco de concreto em uma curva no final da rua Geraldo Delpupo. O condutor, de 24 anos, e o passageiro, de 29, não sofreram ferimentos com a colisão.

O motorista disse que não parou no local da tentativa de abordagem pelo motivo de não possuir Carteira Nacional de Habilitação, mas, ao serem verificados a identificação do veículo, os policiais descobriram sinais de adulteração, como marcas de ação de instrumento abrasivo na superfície de gravação, entre outras alterações.

No entanto, um conjunto de elementos de identificação remanescentes indicou que o veículo original trata-se de um Nissan Sentra, cor prata, com placas de Vila Velha, com restrição de roubo, datada de 04 de janeiro de 2023.

Confrontado, o condutor informou que adquiriu o automóvel há aproximadamente 3 meses, após visualizar um anúncio no site de vendas, tendo pagado a quantia de R$ 39 mil para uma pessoa da qual não sabe o nome, não apresentando documento que comprovasse o negócio. O valor de mercado do veículo é de aproximadamente R$90 mil.