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Na Grande Vitória

Veja o que funciona nesta segunda (1°), feriado do Dia do Trabalho

Saiba como ficam os horários de funcionamento de lojas, supermercados, shoppings, bancos e repartições públicas no feriado

Publicado em 28 de Abril de 2023 às 14:57

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

28 abr 2023 às 14:57
Banca de batatas em supermercado no interior de SP.
Conforme Convenção Coletiva de Trabalho, os supermercados estão proibidos de funcionar no dia 1º de maio Crédito: Edson Silva | Folhapress
Veja o que funciona nesta segunda (1º), feriado do Dia do Trabalho
Na próxima segunda-feira (1º), o mundo celebra o Dia do Trabalho. Com isso, muitos estabelecimentos, como lojas e supermercados, não convocarão os seus funcionários para trabalhar no feriado. No entanto, alguns serviços, como praças de alimentação de shoppings, irão funcionar neste dia. Confira o levantamento feito por A Gazeta que detalha como funcionarão esses estabelecimentos, além de bancos e órgãos públicos municipais da Grande Vitória.

Shoppings

Shopping Vitória
  • Lojas e stands: fechados
  • Alimentação e lazer: 11h às 22h
  • Cinema: conforme programação no site
Shopping Praia da Costa
  • Lojas e quiosques: fechados
  • Praça de alimentação e lazer: 11h às 21h
  • Cinema, restaurantes e academia: conforme programação no site
Shopping Moxuara
  • Lojas e quiosques: fechados
  • Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h
  • Cinema: conforme programação no site
Shopping Mestre Álvaro
  • Lojas e quiosques: fechados
  • Alimentação: 11h às 22h
  • Lazer e cinema: conforme programação no site
Shopping Vila Velha
  • Lojas e quiosques: fechados
  • Alimentação: 11h às 22h
  • Lazer: conforme programação no site
Shopping Montserrat
  • Lojas e quiosques: fechados
  • Lazer e alimentação: 11h às 22h
  • Padaria: 7h às 22h
  • Academia: 10h às 16h
Shopping Norte Sul
  • Lojas e quiosques: lojas fechadas
  • Praça de alimentação: 11h às 21h
  • Cinema: conforme programação no site
Masterplace Mall: lojas de galeria, praça de alimentação, academia e hipermercado não funcionarão no dia 1º de maio. 
Shopping Jardins
  • Lojas, lotérica e torre médica: não funcionam
  • Praça de alimentação: 11h às 22h
  • Cinema: conforme programação no site
Os shoppings Boulevard Vila Velha e Laranjeiras também foram demandados pela reportagem, mas não houve retorno até a publicação desta matéria. 

Supermercados

A Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) informou, em nota, que o varejo supermercadista está proibido de funcionar no dia 1° de maio, conforme estabelecido pela Convenção Coletiva de Trabalho da Federação do Comércio e do Sindicomerciários. "De acordo com a Convenção Coletiva, a data é uma das quais, em hipótese alguma, pode ser exigido o labor dos empregados", acrescentou a Associação. 
Com isso, os supermercados pesquisados pela reportagem - Carone e Sempretem, Epa Supermercados, Perim e Extrabom - estarão com todas as suas unidades fechadas no 1º de maio. 

Comércio de rua

A Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio-ES) informou, em nota, que de acordo com a cláusula 21ª, da Convenção Coletiva de Trabalho, firmada entre a Federação e o Sindicomerciários, os funcionários dos setores do comércio não podem ser convocados para trabalhar no 1º de maio, Dia do Trabalhador. 
Segundo a Fecomércio, a cláusula 21ª, da Convenção Coletiva de Trabalho, somente é aplicável às categorias que fizeram parte da negociação. Essas categorias são:
  • Dezoito sindicatos patronais filiados à Fecomércio, dos segmentos dos lojistas, atacadista e distribuidor, atacadistas de gêneros alimentícios, varejista de gêneros alimentícios, materiais de construção, varejista de veículos e comércio exterior;
  • Categorias inorganizadas do comércio (empresas localizadas em municípios que não possuem sindicato). Quem as representa é a Fecomércio e elas devem respeitar a cláusula.

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou, em nota, que as agências não estarão abertas para atendimento presencial ao público na segunda-feira (1º). "Os clientes podem usar os canais digitais e remotos dos bancos, como sites e aplicativo, para a realização de transferências e pagamento de contas", acrescentou a Federação. 

Prefeituras

Prefeitura de Vitória: por conta do feriado, a Prefeitura informou que manterá serviços essenciais em esquema de plantão na segunda (1º). Neste dia, não haverá aulas na rede municipal de ensino. Em caso de dúvidas, os munícipes podem obter informações pelo Fala Vitória 156. Além disso, o atendimento pode ser realizado no aplicativo Vitória Online e no portal da Prefeitura. Por telefone, o atendimento é das 8h às 22h. Já pelo aplicativo Vitória Online ou pelo site, o atendimento é 24 horas.
Prefeitura de Cariacica: não haverá expediente nas repartições públicas e aulas na rede municipal no feriado. Contudo, serviços essenciais, como saúde e coleta de lixo, funcionarão normalmente. 
Prefeitura de Vila Velha: não haverá expediente nas repartições públicas da cidade no feriado. No entanto, os serviços considerados essenciais funcionarão normalmente. 
Prefeitura da Serra: não haverá expediente nas repartições públicas do município. No entanto, os serviços essenciais estarão mantidos.
Prefeitura de Guarapari: somente os órgãos e entidades que desempenham funções em regime de escala ou plantão, e que não admitem paralisação, irão funcionar normalmente na cidade. 
Prefeitura de Viana: durante o feriado, o município manterá os serviços essenciais de serviços urbanos, saúde e defesa social.
A Prefeitura de Fundão também foi demandada pela reportagem, mas não houve retorno até a publicação desta matéria. 

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