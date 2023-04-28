Veja o que funciona nesta segunda (1°), feriado do Dia do Trabalho

Conforme Convenção Coletiva de Trabalho, os supermercados estão proibidos de funcionar no dia 1º de maio Crédito: Edson Silva | Folhapress

Your browser does not support the audio element. Veja o que funciona nesta segunda (1º), feriado do Dia do Trabalho

A Gazeta que detalha como funcionarão esses estabelecimentos, além de bancos e órgãos públicos municipais da Na próxima segunda-feira (1º), o mundo celebra o Dia do Trabalho. Com isso, muitos estabelecimentos, como lojas e supermercados, não convocarão os seus funcionários para trabalhar no feriado. No entanto, alguns serviços, como praças de alimentação de shoppings, irão funcionar neste dia. Confira o levantamento feito porque detalha como funcionarão esses estabelecimentos, além de bancos e órgãos públicos municipais da Grande Vitória

Shoppings

Shopping Vitória

Lojas e stands: fechados

fechados Alimentação e lazer: 11h às 22h

11h às 22h Cinema: conforme programação no site.

Shopping Praia da Costa

Lojas e quiosques: fechados

fechados Praça de alimentação e lazer: 11h às 21h

11h às 21h Cinema, restaurantes e academia: conforme programação no site.

Shopping Moxuara

Lojas e quiosques: fechados

fechados Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h

11h às 22h Cinema: conforme programação no site.

Shopping Mestre Álvaro

Lojas e quiosques: fechados

fechados Alimentação: 11h às 22h

11h às 22h Lazer e cinema: conforme programação no site.

Shopping Vila Velha

Lojas e quiosques: fechados

fechados Alimentação: 11h às 22h

11h às 22h Lazer: conforme programação no site.

Shopping Montserrat

Lojas e quiosques: fechados

fechados Lazer e alimentação: 11h às 22h

11h às 22h Padaria: 7h às 22h

7h às 22h Academia: 10h às 16h

Shopping Norte Sul

Lojas e quiosques: lojas fechadas

lojas fechadas Praça de alimentação: 11h às 21h

11h às 21h Cinema: conforme programação no site.

Masterplace Mall: lojas de galeria, praça de alimentação, academia e hipermercado não funcionarão no dia 1º de maio.

Shopping Jardins

Lojas, lotérica e torre médica: não funcionam

não funcionam Praça de alimentação: 11h às 22h

11h às 22h Cinema: conforme programação no site.

Os shoppings Boulevard Vila Velha e Laranjeiras também foram demandados pela reportagem, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

Supermercados

A Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) informou, em nota, que o varejo supermercadista está proibido de funcionar no dia 1° de maio, conforme estabelecido pela Convenção Coletiva de Trabalho da Federação do Comércio e do Sindicomerciários. "De acordo com a Convenção Coletiva, a data é uma das quais, em hipótese alguma, pode ser exigido o labor dos empregados", acrescentou a Associação.

Com isso, os supermercados pesquisados pela reportagem - Carone e Sempretem, Epa Supermercados, Perim e Extrabom - estarão com todas as suas unidades fechadas no 1º de maio.

Comércio de rua

A Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio-ES) informou, em nota, que de acordo com a cláusula 21ª, da Convenção Coletiva de Trabalho, firmada entre a Federação e o Sindicomerciários, os funcionários dos setores do comércio não podem ser convocados para trabalhar no 1º de maio, Dia do Trabalhador.

Segundo a Fecomércio, a cláusula 21ª, da Convenção Coletiva de Trabalho, somente é aplicável às categorias que fizeram parte da negociação. Essas categorias são:

Dezoito sindicatos patronais filiados à Fecomércio, dos segmentos dos lojistas, atacadista e distribuidor, atacadistas de gêneros alimentícios, varejista de gêneros alimentícios, materiais de construção, varejista de veículos e comércio exterior;



Categorias inorganizadas do comércio (empresas localizadas em municípios que não possuem sindicato). Quem as representa é a Fecomércio e elas devem respeitar a cláusula.



Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou, em nota, que as agências não estarão abertas para atendimento presencial ao público na segunda-feira (1º). "Os clientes podem usar os canais digitais e remotos dos bancos, como sites e aplicativo, para a realização de transferências e pagamento de contas", acrescentou a Federação.

Prefeituras

Prefeitura de Vitória: por conta do feriado, a Prefeitura informou que manterá serviços essenciais em esquema de plantão na segunda (1º). Neste dia, não haverá aulas na rede municipal de ensino. Em caso de dúvidas, os munícipes podem obter informações pelo Fala Vitória 156. Além disso, o atendimento pode ser realizado no aplicativo Vitória Online e no por conta do feriado, a Prefeitura informou que manterá serviços essenciais em esquema de plantão na segunda (1º). Neste dia, não haverá aulas na rede municipal de ensino. Em caso de dúvidas, os munícipes podem obter informações pelo. Além disso, o atendimento pode ser realizado no aplicativoe no portal da Prefeitura . Por telefone, o atendimento é das 8h às 22h. Já pelo aplicativo Vitória Online ou pelo site, o atendimento é 24 horas.

Prefeitura de Cariacica: não haverá expediente nas repartições públicas e aulas na rede municipal no feriado. Contudo, serviços essenciais, como saúde e coleta de lixo, funcionarão normalmente.

Prefeitura de Vila Velha: não haverá expediente nas repartições públicas da cidade no feriado. No entanto, os serviços considerados essenciais funcionarão normalmente.

Prefeitura da Serra: não haverá expediente nas repartições públicas do município. No entanto, os serviços essenciais estarão mantidos.

Prefeitura de Guarapari: somente os órgãos e entidades que desempenham funções em regime de escala ou plantão, e que não admitem paralisação, irão funcionar normalmente na cidade.

Prefeitura de Viana: durante o feriado, o município manterá os serviços essenciais de serviços urbanos, saúde e defesa social.