Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Curiosidade

Aposentado do ES coleciona mais de 75 relógios antigos e funcionando

Há 20 anos, Anselmo Bernardo Neto, e Jerônimo Monteiro, se dedica a manter as peças em pleno funcionamento; há relógios com mais de 150 anos e até de outros países

Publicado em 26 de Abril de 2023 às 11:58

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

26 abr 2023 às 11:58
O badalar das horas fascina o senhor Anselmo Bernardo Neto. O aposentado, morador de Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo, é apaixonado por relógios e possui mais de 75 exemplares em sua sala. Há 20 anos ele se dedica para manter todos em pleno funcionamento e não vende nenhuma das peças.
Aposentado de Jerônimo Monteiro restaura e coleciona mais de 75 relógios antigos
Aposentado de Jerônimo Monteiro restaura e coleciona mais de 75 relógios antigos Crédito: Luiz Gonçalves
Formado em engenharia mecânica, Anselmo conta que o fascínio começou ainda criança, quando observava o relógio da avó dele. Mas, após se aposentar, o hobby ganhou força.
"O relógio une duas coisas que gosto muito: primeiro é a mecânica, sou engenheiro mecânico; segundo, é o gosto pela marcenaria. Colecionar relógios junta essas duas coisas. Também quando criança, na casa da minha avó, o relógio tocava e me encantava aquele som. Acho que essas coisas me levaram a, após aposentado, desenvolver esse hobby, mas fico com todos para mim"
Anselmo Bernardo Neto - Aposentado e colecionador 
Aposentado de Jerônimo Monteiro restaura e coleciona mais de 75 relógios antigos
Anselmo tem em sua coleção relógios com mais de 150 anos e até de outros países Crédito: Luiz Gonçalves
Para onde se olhe na casa do Anselmo, há belos e antigos exemplares, alguns com mais de 150 anos. Quando ele os coloca para funcionar, é possível apreciar melodias suaves, melancólicas, assustadoras e até o som do relógio mais famoso do mundo: o Big Ben, na Inglaterra.
Entre o acervo do morador de Jerônimo Monteiro, existe um queridinho que ganhou lugar especial na sala de casa. É um relógio gigante de 2,60 metros de fabricação francesa, que veio da Espanha. A peça, segundo Anselmo, é do século XIX e levou dois meses para ser restaurado.
Para o Anselmo, os relógios marcam além dos momentos de felicidade ou de um momento de tristeza. “Você vê o tempo passando em um relógio, o carrilhão de 15 em 15 minutos. Por um lado é bonito e por outro não é muito legal, pois vemos a sua vida passando. Tudo isso encanta e leva a um momento de reflexão”, interpreta o aposentado.
Com informações da repórter da TV Gazeta Sul, Alice Sousa.

Veja Também

Conheça o primeiro hotel na América do Sul de rede mais luxuosa do mundo

Surfista capixaba de 10 anos no topo das competições ao redor do Estado

Conheça Anita Garibaldi, navio-plataforma da Petrobras que deixa o ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jerônimo Monteiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality
Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados