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Rosewood São Paulo

Conheça o primeiro hotel na América do Sul de rede mais luxuosa do mundo

Um dos destaques do Cidade Matarazzo é o Rosewood São Paulo, que oferece aos seus hóspedes experiências únicas e exclusivas em locais icônicos pelo mundo

Publicado em 26 de Abril de 2023 às 10:58

Públicado em 

26 abr 2023 às 10:58
Kleverson Passos

Colunista

Kleverson Passos

Hotel Rosewood
Rosewood é a rede de hotéis mais luxuosa do mundo e conhecida por oferecer experiências únicas e exclusivas em locais icônicos Crédito: Shutterstock
Eu tive o privilégio de visitar o Cidade Matarazzo, um dos metros quadrados mais valorizados do Brasil, e fiquei impressionado com tudo o que vi. O complexo é um verdadeiro oásis no coração de São Paulo, composto por edifícios históricos restaurados e intervenções arquitetônicas contemporâneas, tudo em harmonia com a exuberante natureza que o cerca.
Um dos destaques do Cidade Matarazzo é o Rosewood São Paulo, o primeiro hotel na América do Sul da rede mais luxuosa do mundo. O hotel oferece aos seus hóspedes opções gastronômicas sofisticadas, com quatro restaurantes sofisticados: O Le Jardin, que serve café, almoço, lanches leves e jantar, além de ter uma variedade de bebidas; o Blaise, que é uma brasserie contemporânea, inspirada na vida Blaise Cendars, que dá nome ao espaço, que foi de extrema importância para o movimento da arte moderna; o Taraz, comandado pelo chef Felipe Bronze; e o Rabo Di Galo, que além de música ao vivo, serve os melhores coquetéis feitos por renomados mixologistas. 

Além disso, o complexo irá abrigar a única loja física do mundo da marca de moda Fairtect, que oferece peças de roupas sustentáveis e comércio justo.
O centro cultural do Cidade Matarazzo também promete ser um destaque. Com um espaço de mais de 9 mil metros quadrados, o centro irá abrigar exposições, shows, peças de teatro e muito mais. O complexo também possui uma fashion megastore com mais de 70 marcas exclusivas no Brasil e 34 pontos de gastronomia orgânica e sustentável, além de uma grande variedade de opções de lazer e entretenimento.
O Cidade Matarazzo é um lugar gerador de emoções, onde tudo é belo e tudo é possível. É um destino exclusivo e único que certamente vale a pena visitar. E se você estiver em São Paulo, não perca a chance de conhecer este incrível complexo e desfrutar de tudo o que ele tem a oferecer.

Oásis metropolitano

O Rosewood São Paulo é o hotel que ocupa o centro do complexo Cidade Matarazzo e é um verdadeiro oásis metropolitano. Este é o primeiro hotel da rede Rosewood na América do Sul, conhecida mundialmente por oferecer experiências únicas e exclusivas em locais icônicos ao redor do mundo.
O hotel é uma obra de arte em si, com um design sofisticado e elegante que reflete a herança cultural e a energia vibrante do Brasil. Ao todo, são 151 quartos e suítes luxuosas, que oferecem o máximo conforto e comodidade para seus hóspedes.
O interior tem design elegante e sofisticado que combina perfeitamente com a arquitetura histórica do edifício. Os quartos e suítes são espaçosos e bem equipados, com móveis de luxo, roupas de cama de alta qualidade e banheiros elegantes com banheiras e chuveiros separados.
O hotel também oferece diversas opções de lazer e entretenimento, incluindo duas piscinas externas, um centro de wellness, um espaço fitness de última geração e um bar com pocket shows. 
Em resumo, o Rosewood São Paulo é um hotel de luxo que oferece uma experiência única e exclusiva para seus hóspedes. Com sua arquitetura impressionante, design elegante e uma variedade de opções de lazer e entretenimento, este é um destino que vale a pena visitar para quem busca uma estadia inesquecível em São Paulo.

Comercialização

Os corretores de imóveis responsáveis pela comercialização do Cidade Matarazzo são Marcelo Araujo e Flávio Mendonça da Celo Brokers, dois profissionais de alta escala e vasta experiência no mercado imobiliário de luxo.
Eles trabalham em parceria com a equipe de desenvolvimento do Cidade Matarazzo para garantir que todas as informações sejam apresentadas de forma clara e objetiva, e que as necessidades e expectativas dos compradores sejam atendidas.
Eles são uma parte fundamental da equipe que está trabalhando para tornar o Cidade Matarazzo um destino exclusivo e único para seus futuros moradores e visitantes.

Correção

28/04/2023 - 9:08
Diferentemente do que foi publicado, os restaurantes que fazem parte do Rosewood São Paulo não são o Mee e o Tangará e sim os restaurantes Le Jardin, Blaise, Taraz e Rabo Di Galo. O texto foi atualizado.

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