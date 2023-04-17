Liderança e tecnologia andam juntas na construção de imóveis de luxo

Os planos da Nazca são utilizar softwares e sistemas para aumentar o comércio imobiliário Crédito: Nazca/divulgação

Liderar com sabedoria e buscar inovação são os lemas de Angelo Alves, gerente executivo da Nazca, empresa especializada na construção de imóveis de luxo, como o Reserva Vitória, na Enseada do Suá, ao lado do Shopping Vitória. O empreendimento terá vista para o mar, para a Terceira Ponte e para um parque aberto para a comunidade.

Dos nove anos da empresa, Alves está no negócio há oito. Tem colocado em prática, em todo o período que atua na corporação, esse princípio, ao coordenar três setores diferentes mesmo diante dos desafios enfrentados no ramo imobiliário capixaba. A Nazca se estabelece como grande indústria capixaba com uma administração focada. Para isso, Alves diz investir em uma gestão de repasse de conhecimentos e experiências aos funcionários.

“Liderar não é só mandar. Porque, para você liderar e comandar, é importante que saiba fazer. Então, eu e outros líderes passamos o conhecimento dos processos, do trabalho, e atuamos como facilitadores. A importância de ter gestão de pessoas é você conseguir capacitá-las para andarem sozinhas. É uma coisa na qual estou neste momento incluído. É um trabalho constitutivo e não punitivista que temos”, observa.

Por isso, conhecer a empresa é outro aspecto importante para o gerente executivo. Desenvolver os planos do negócio necessita de entendimento sobre como fazer com que tudo aconteça de forma mais veloz sem retirar de cena a capacidade. Isso influencia na definição do modelo de gestão, que, para Alves, não se trata de escolher um que encaixe perfeitamente na empresa, mas sim adaptar o que tem de bom em cada modo de planejamento que apareça no mercado.

“Surgem muitos métodos e meios de como administrar a empresa, porém é necessário ter atenção ao que cabe ser aplicado de fato. Aqui, adaptamos o que percebemos que pode funcionar em cada novidade para aplicar de acordo com as necessidades e metas do negócio”, indica.

Angelo Alves, gerente executivo da Nazca Crédito: Nazca/Divulgação

A internet das coisas, os programas e outras tecnologias são auxiliadores na empresa. Os planos da Nazca são utilizar softwares e sistemas para aumentar o comércio imobiliário sem elevar o quadro de colaboradores. A preferência é manter uma gerência próxima de todos para poder sempre inovar com a troca de ideias.