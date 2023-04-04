Força feminina para acelerar os negócios na área de logística

Patricia Chieppe, CEO da Vix Logística, começou a trabalhar como estagiária no grupo Águia Branca, há 31 anos Crédito: Vix/ Divulgação

Entre os empresários que lideram as maiores empresas capixabas está Patrícia Poubel Chieppe, CEO da Vix Logística, empresa do Grupo Águia Branca. Sempre pronta para um novo desafio e aberta às mudanças, ela acredita que ter o time certo no local certo faz toda a diferença para uma empresa crescer. “Eu sempre fui aberta aos desafios em qualquer área pela qual passei e pronta para mudanças. Tenho o mesmo lema da bandeira do Espírito Santo, pois trabalho e confio. É um lema muito nobre e acredito nele”, conta.

Enquanto cursava a faculdade de Administração, Patrícia começou a trabalhar como estagiária no grupo Águia Branca, há 31 anos, passando os 13 anos iniciais da sua carreira na Viação Águia Branca. Nos 18 anos seguintes, esteve na Vix Logística.

Ao logo da carreira, fez alguns cursos pontuais na área de gestão, especializando-se em governança corporativa para mercados de capitais. Em 2019, assumiu o cargo de CEO da Vix Logística. “Eu diria que tudo foi resultado de estar sempre atenta às oportunidades e fazer o meu melhor”, lembra.

Com 50 anos de história, a empresa hoje conta com 60 bases de operações espalhadas por todos os Estados do Brasil e atua ainda no Peru, na Argentina, no Chile, no Uruguai e na Bolívia. Sob o guarda-chuva da Vix Logística estão as marcas Vix, Autoport, Servicarga, Let’s e V1, que juntas empregam diretamente mais de 10 mil pessoas.

“O que dá certo é o time e eu acredito nisso. Tenho que ter sempre o olhar se a pessoa certa está no lugar certo. Quanto ao meu estilo de gestão, acho que é aberto. Não sou a pessoa que acha que tem todas as respostas e sempre estou aberta a ouvir os outros. Para mim, isso é uma fortaleza”, afirma.

Com 50 anos de história, a Vix Logística conta com 60 bases de operações espalhadas pelo Brasil e também em países da América do Sul Crédito: Vix logística/divulgação

A empresária diz ainda que acredita parecer uma executiva mais conservadora, mas, na verdade, considera-se uma pessoa aberta. “Hoje é assim que temos que estar: ligados para o que está acontecendo”, diz.

A Vix é a primeira empresa de logística do Brasil a conquistar o selo Women on Board. O certificado foi conferido pelo fato de a companhia ter duas mulheres em seu Conselho de Administração. Para Patrícia, a diversidade é um forte estímulo para o crescimento, a inovação e a colaboração nos negócios da empresa.

“Uma empresa só prospera em um ambiente de diversidade. Isso se estende ao momento em que a empresa tem profissionais de opiniões diferentes dentro dela. O que a leva à prosperidade e à inovação”, comenta.

Por falar nisso, para desenvolver soluções, a empresa criou um laboratório de inovação de onde saem as novas ideias de produtos ou para melhorar processos da companhia, por exemplo.