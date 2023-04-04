Cenário traz bons sinais de recuperação no comércio do ES

Idalberto Luiz Moro, presidente da Fecomércio: "Não se faz nada sozinho. Por isso, é importante engajar e inspirar as pessoas a se mobilizarem pelo bem comum" Crédito: Fecomércio/ Divulgação

Setores mais impactados pela crise sanitária da Covid-19, o comércio e as atividades de serviço têm mostrado força para se recuperar das perdas do auge da pandemia. Em 2022, as vendas do varejo fecharam o ano com crescimento de 5,8% e os serviços mostraram avanço de 8,9% no mesmo período no Espírito Santo, como revela o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Outros dados apontam também a força desses dois ramos da economia capixaba. Um deles é o Cadastro de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho. Segundo o levantamento, juntos esses segmentos criaram 34.422 vagas de trabalho em 2022, o equivalente a 76% dos novos postos abertos no Estado no ano avaliado. Os setores, aliás, são responsáveis por manter ativos 515.544 trabalhadores, 62% do total da força empregada no mercado capixaba.

No setor de serviços, o aquecimento se deve pelo crescimento do atendimento às famílias, com alta de 20,4% no ano. “Outros serviços” aparecem em segundo no ranking, com aumento de 16,3% no volume de atividades prestadas. Depois estão os serviços profissionais, administrativos e complementares (10,4%) e o de transportes e correios (10%). O único que ficou em estabilidade é a área de informação e comunicação (0,7%).

Já no comércio, o bom desempenho foi puxado pelas vendas de equipamentos e materiais para escritórios, informática e comunicação (45,1%); hipermercados e supermercados (20,9%); livros e jornais (20,5%); tecidos, vestuário e calçados (19,9%); artigos farmacêuticos (18,9%), entre outros produtos. De acordo com o IBGE, todos os segmentos fecharam com crescimento em 2022.

Com peso de quase 70% no Produto Interno Bruto (PIB) capixaba, o comércio de bens, serviços e turismo do Espírito Santo reúne 132 mil estabelecimentos. E a expectativa para 2023 é a continuidade desse crescimento.

Uma das ações para o fortalecimento dessas ativdades será conduzida pela Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio). O presidente da organização e também empresário, Idalberto Luiz Moro, explica que a ideia é expandir o atendimento do órgão a mais municípios para apoiar o empresariado local.

Comércio e serviços têm contribuído para alavancar a economia do ES Crédito: Ricardo Medeiros

“Por meio de uma nova governança, de forma integrada, podemos oferecer e ampliar para o maior número de municípios entregas ainda mais relevantes aos empresários, trabalhadores do comércio e a toda sociedade capixaba”, afirma.

Para os planos de sua gestão, a meta é estabelecer iniciativas pautadas nos seguintes pilares: economia, sindical, turismo, cultura, saúde, educação, qualificação profissional e inovação.