Kleverson Passos é o novo colunista do Hub Imobi em A Gazeta

Especialista em imóveis de luxo, o corretor Kleverson Passos será o novo colunista de Hub Imobi em A Gazeta. Crédito: Arquivo pessoal Crédito: Arquivo pessoal

Especialista em imóveis de luxo, o corretor Kleverson Passos será o novo colunista de Hub Imobi em A Gazeta. De uma forma espontânea e acessível, ele compartilha, em suas redes sociais, vídeos de mansões e coberturas luxuosas que chegam a custar na casa dos cinco dígitos, trazendo todas as curiosidades e particularidades desses empreendimentos únicos. A primeira coluna vai ao ar nesta terça-feira, 25.

“Eu gosto de me comunicar com os dois públicos: a pessoa que vai comprar aquele imóvel e quem sonha em morar numa casa como aquela. Não sou o cara que vai chegar de terno e gravata, pois mantenho a minha essência. E quero me tornar um espelho para outras pessoas que vieram de baixo, como eu, e mostrar a elas que é possível”, conta.

De origem humilde, que ele faz questão sempre de destacar, Kleverson conta que já teve loja de celulares, chegou a cursar Direito e começou no ramo imobiliário trabalhando com empreendimentos econômicos.

“Eu já tive contato com o mercado imobiliário antes disso, e tinha me identificado com a área. Para o meu primeiro trabalho vendendo empreendimentos econômicos, fui chamado duas vezes pela empresa e eu não tinha dinheiro para ir até lá. Até que na terceira, peguei meu carro e consegui chegar na entrevista. Não sem antes chegar atrasado, todo suado, porque o carro tinha quebrado no meio do caminho…”, lembra.

Corretor compartilha, em suas redes sociais, vídeos e fotos de mansões e coberturas luxuosas que chegam a custar na casa dos cinco dígitos Crédito: Arquivo pessoal

Depois disso, ele conta que abriu a própria imobiliária para trabalhar nesse segmento. Mas segundo o próprio Kleverson, ele começou a “entender que queria trabalhar no mercado de alto padrão, no Espírito Santo, que é um dos mais fechados do país”.

“Fiz então duas vendas, na casa de R$ 1,2 milhão e vi que era exatamente isso o que queria. Comecei a me envolver com essa área e montei uma empresa, que quebrou. Passei três anos trabalhando de casa até que em 2020, montei o meu escritório. Atualmente, são 11 corretores, mais a minha sócia e parceira em tudo, a minha esposa Claudieli Passos. Recentemente, expandimos os negócios, com a criação de uma empresa de casas modulares”, acrescenta.