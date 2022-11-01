Condomínios de luxo no ES trazem experiência de morar em resort urbano

Piscinas da área de lazer do Taj Home Resort: proposta é fazer com que morador se sinta de férias sem sair de casa Crédito: Grand Construtora/Divulgação

O mercado de imóveis de luxo no Espírito Santo tem registrado alta desde 2020, ocasionando o lançamento de novos empreendimentos que trazem propostas inéditas, que vão desde o conceito de oásis urbano até o de morar em um resort no meio da cidade. E tudo passa pela exclusividade de poder desfrutar de áreas de lazer cada vez mais equipadas e com serviços pensados para atender às necessidades de seus futuros moradores, que podem pagar alguns milhões pelo apartamento dos sonhos.

Para o diretor da Chiabai Imóveis, Fabio Chiabai, o cliente desse segmento busca segurança, localização e uma infraestrutura de lazer focada na família. “Esses moradores querem não apenas exclusividade, mas um lugar em que possam estar com a família em segurança e proporcionar encontros com amigos. Por isso, muitos empreendimentos têm investido em espaços como pubs e charutarias em suas áreas de lazer”, conta.

Além de ser o local de moradia, o comprador de um imóvel de luxo busca, acima de tudo, investir baseando-se na exclusividade do empreendimento (seja pela localização, seja pelo ineditismo do projeto), esperando sua valorização com o passar dos anos.

Um exemplo é o Taj Home Resort, da Grand Construtora. Localizado no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha, cuja valorização tem ficado em torno de 20% ao ano. Dividido em duas torres, serão 390 apartamentos, com até quatro suítes e quatro vagas de garagem, e lazer de mais de 10 mil metros quadrados, trazendo uma estrutura de resort, com direito a restaurante internacional e um beach clube.

O sócio e diretor comercial da Grand Construtora, Gustavo Rezende, reforça o aquecimento do mercado de alto padrão. “A oferta de ativos de maior qualidade, principalmente o de alto luxo no Brasil, que há poucos anos quase não existia, vem estimulando o aumento da demanda para este perfil de empreendimentos”, afirma.

Parque cultural

Reserva Vitória, na Enseada do Suá, terá lazer de resort Crédito: Nazca Incorporadora/Divulgação

Já o Reserva Vitória, lançamento da Nazca e Construtora Abaurre, além do complexo de residências de luxo, localizado na Enseada do Suá, construiu em seu entorno um espaço de lazer aberto a toda a comunidade. O Parque Cultural Reserva de Vitória tem uma área de 16 mil metros quadrados, com praça arborizada e obras de artistas plásticos renomados ao ar livre, como do capixaba Sandro Novaes, além de Antônio Bokel, Adrianna Eu, José Spaniol, Thainan Castro e José Bechara.



O empreendimento terá duas torres com apartamentos de até 224 metros quadrados com quatro suítes, gardens de até 403m² e coberturas lineares de até 488m². Os preços partem de R$ 3.362.000 e o lazer terá itens como spa, sauna seca, hidromassagem e lounge garden.

A Nazca e a Abaurre também lançaram dois outros empreendimentos de alto padrão recentemente. Um deles é o Singular for Life, na Praia do Canto, em Vitória, considerado o primeiro residencial de categoria World-Class no Espírito Santo.

Entre as características do padrão World-Class está sua localização estratégica e valorizada, o design contemporâneo e internacional com assinatura de renomados profissionais da arquitetura, decoração e paisagismo, lazer completo inspirado em resorts internacionais e residências amplas.

Com uma unidade por andar, de 250m² e quatro suítes, além de duas unidades gardens lineares e uma cobertura duplex, o empreendimento tem projeto arquitetônico da Abaurre Arquitetura e paisagismo de Fernanda Marques e Alex Hanazaki.

Ventanas Praia do Canto tem janela panorâmica com brises móveis Crédito: Nazca/Divulgação

Outro empreendimento é o Ventanas Praia do Canto, localizado na Praia do Canto, em Vitória. O residencial terá unidades de três quartos de 110m² e uma janela panorâmica com brises móveis e uma varanda gourmet. No lazer, salão de festas, área gourmet, espaço kids, quadra recreativa, fitness, Solarium, clube lounge, piscina com deque molhado, entre outros.

“A Nazca atua forte no mercado de alto padrão focado, principalmente, em empreendimentos com excelente localização, plantas amplas e confortáveis, fachadas com arquitetura contemporânea e diferenciais de design, assim como muitos atributos de lazer. O mercado de Vitória, onde atuamos, está aquecido para esse tipo de produto em função da escassez de terrenos qualificados para novos lançamentos. Todos os últimos cinco prédios lançados estão muito bem vendidos com poucas unidades restantes disponíveis”, afirma o diretor da Nazca, Breno Peixoto.

Perto do mar

A vista para o mar também continua firme nessa lista de exclusividade, a exemplo de dois dos empreendimentos da Javé Construtora. O Residencial Praia do Espelho está localizado em Guarapari, de frente para a badalada praia da Bacutia. São unidades de quatro suítes, com área privativa de até 231m² com três ou quatro vagas de garagem. Além disso, o empreendimento tem itens de sustentabilidade, como energia solar para áreas comuns e ponto de recarga para carros elétricos.

Outro é o Mares da Costa, localizado em uma das áreas mais nobres da Praia da Costa, em Vila Velha. O empreendimento é composto de três torres independentes, com fachadas separadas (São Gabriel, São Rafael e São Miguel), com unidades de quatro quartos com duas a quatro suítes. As áreas privativas chegam a 253,73m² e cada prédio tem área de lazer na cobertura.

Mares da Costa tem 3 torres independentes em uma das áreas mais nobres de Vila Velha Crédito: Javé/ Divulgação

“A Praia da Costa, hoje, é considerada o mercado mais sólido de Vila Velha, um bairro muito bem conceituado que possui pouquíssimas opções de prédios novos. Já em Guarapari, quando falamos da Bacutia, é hoje uma das praias mais bem conceituadas do Brasil. A especulação imobiliária em Guarapari é um case de sucesso há mais de 50 anos”, pontua a supervisora de marketing da Javé Construtora, Fernanda Vasconcellos.

Outro empreendimento da construtora é o Signature Praia do Canto, localizado em um dos bairros mais valorizados de Vitória, que tem unidades de três suítes e preparação para varanda gourmet.

Segundo o gerente comercial da Javé, Gregório Batista, além de ser um bairro com muita infraestrutura, está bem no “coração da Capital”, um dos principais motivos de escolha dos clientes. “Além de estar próximo à praia e às principais vias de acesso da Capital, tem todo glamour e sofisticação das melhores academias, restaurantes e bares do Estado”, ressalta.

Sutentabilidade

Também em Vitória, está o Solar Mata da Praia Residencial, da Galwan, localizado na Mata da Praia. O empreendimento traz como proposta oferecer diferenciais para os moradores, como garagens adaptadas para carregamento de carros elétricos e placas fotovoltaicas para gerar energia que atenderá equipamentos e áreas de uso comum.

“Estamos sempre propondo empreendimentos completos, do tipo clube, para atender a família toda e dar uma tranquilidade a mais aos pais que querem criar seus filhos com lazer e segurança”, destacou o diretor-presidente da empresa, José Luís Galvêas Loureiro.

Construído em uma área de 8.439,56 metros quadrados na quadra da praia de Camburi, o empreendimento ainda tem disponíveis algumas unidades de quatro quartos, sendo e três suítes.

Outro tendência no segmento é a do luxo sustentável: o empreendimento agrega preocupação com o bem-estar e cuidado com o meio ambiente. Um exemplo é o residencial Landscape, da MZI, localizado na Enseada do Suá, que possui atributos como paisagismo com conceito contemporâneo e biofílico em todos os espaços de lazer, infraestrutura para carros elétricos, entre outros diferenciais.

Landscape, na Enseada do Suá, traz conceito contemporâneo Crédito: MZI/ divulgação

O residencial terá unidades de quatro suítes, sendo dois apartamentos garden e duas coberturas duplex.

Oásis urbano

Outra proposta diferenciada é a do Showa Nature Living, empreendimento da Apex Realty, localizado na Praia da Costa, em Vila Velha, idealizado pelo arquiteto Kennedy Vianna e pelo paisagista Alex Hanazaki para ser um oásis urbano em um local privilegiado.

A proposta é que os moradores possam se conectar com a natureza, com espelhos d’água cercados de verde e até áreas para prática de yoga, meditação e leitura. O empreendimento terá 120 unidades de quatro suítes de até 162m². No lazer, cozinha experimental, piscina e sauna, spa, áreas abertas para leituras e atividades físicas, entre outros.