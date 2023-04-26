O próximo feriadão será novamente marcado por instabilidade e chuva frequente no Espírito Santo, segundo a empresa de meteorologia Climatempo. A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostra que o tempo deve começar a mudar já na sexta-feira (28).
O Incaper prevê sol entre nuvens e chuva, em alguns momentos do dia, em todo o Estado, fazendo com que as temperaturas diminuam em todas as regiões já na sexta-feira.
Para sábado (29) e domingo (30), a Climatempo prevê muita nebulosidade e pancadas de chuva frequentes do Noroeste e Leste de Minas até o Espírito Santo, com risco de chuva forte inclusive para a Grande Vitória.
No feriado de 1º de maio, na segunda-feira, a empresa afirma que a instabilidade diminui e há previsão de períodos com o sol, mas ainda com possibilidade de eventuais pancadas de chuva.
Feriadão de 1 de maio será com nebulosidade e chuva frequente no ES