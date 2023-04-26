Feriadão de 1° de maio será com nebulosidade e chuva frequente no ES

Região da Praia da Guarderia e Enseada do Suá com tempo nublado e chuvoso Crédito: Vitor Jubini

O Incaper prevê sol entre nuvens e chuva, em alguns momentos do dia, em todo o Estado, fazendo com que as temperaturas diminuam em todas as regiões já na sexta-feira.

Para sábado (29) e domingo (30), a Climatempo prevê muita nebulosidade e pancadas de chuva frequentes do Noroeste e Leste de Minas até o Espírito Santo, com risco de chuva forte inclusive para a Grande Vitória.

No feriado de 1º de maio, na segunda-feira, a empresa afirma que a instabilidade diminui e há previsão de períodos com o sol, mas ainda com possibilidade de eventuais pancadas de chuva.