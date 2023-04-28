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Bairro Glória

Corpo de homem com marcas de tiros é encontrado em fazenda de Viana

O corpo foi encontrado na manhã desta sexta-feira (28), em uma fazenda no bairro Glória, em Viana

Publicado em 28 de Abril de 2023 às 15:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2023 às 15:05
O corpo de um homem, de 45 anos, foi encontrado em uma fazenda no bairro Glória, em Viana, na manhã desta sexta-feira (28). Segundo a Polícia Militar, a vítima teria sido atingida por disparos de arma de fogo.
Polícia Civil foi acionada e informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana e até o momento nenhum suspeito foi detido.
O corpo da vítima foi foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser examinado e, posteriormente, liberado para os familiares

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