Corpo de homem com marcas de tiros é encontrado em fazenda de Viana

O corpo de um homem, de 45 anos, foi encontrado em uma fazenda no bairro Glória, em Viana, na manhã desta sexta-feira (28). Segundo a Polícia Militar, a vítima teria sido atingida por disparos de arma de fogo.
A Polícia Civil foi acionada e informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana e até o momento nenhum suspeito foi detido.
O corpo da vítima foi foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser examinado e, posteriormente, liberado para os familiares