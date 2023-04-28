Homem é preso na casa da mãe quase um ano após tentar matar esposa no ES

Polícia Civil que homem foi preso quase um ano após crime em São Mateus Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem de 35 anos identificado pela polícia como Tcharley Dionisio David Nunes foi preso na casa da mãe, no bairro Jabaeté, em Vila Velha , na quinta-feira (27). O homem tinha mandado de prisão em aberto porque é o principal suspeito de tentar matar a esposa em julho de 2022, há quase um ano, na zona rural de São Mateus

De acordo com a Polícia Civil, a prisão foi efetuada por uma equipe da Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (Supic). A polícia conseguiu prender Tcharley após receber denúncias anônimas.

O crime aconteceu no Córrego da Areia, zona rural de São Mateus, na manhã do dia 11 de julho de 2022. A mulher de 23 anos foi levada para o Hospital Roberto Silvares, no município, após levar um tiro na cabeça. Um familiar contou à polícia na ocasião que estava a caminho do trabalho quando passou pela casa da mulher e a viu caída no quintal. O familiar contou que mulher era casada, mas o marido não foi localizado.

A equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus começou a investigar o caso e constatou que o marido era o principal suspeito do crime. O delegado responsável pela apuração pediu a prisão do suspeito. O pedido foi acatado pela 1ª Vara Criminal de São Mateus.

Os policiais da Supic conseguiram localizar e prender Tcharley Dionisio David Nunes. Ele não ofereceu resistência e nada de ilícito foi encontrado. O homem foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha.