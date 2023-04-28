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Crime em São Mateus

Homem é preso na casa da mãe quase um ano após tentar matar esposa no ES

O crime aconteceu na zona rural da cidade do Norte do ES, no dia 11 de julho de 2022. A mulher de 23 anos foi levada para o Hospital Roberto Silvares após levar um tiro na cabeça

Publicado em 28 de Abril de 2023 às 14:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2023 às 14:29
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Polícia Civil que homem foi preso quase um ano após crime em São Mateus Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem de 35 anos identificado pela polícia como Tcharley Dionisio David Nunes foi preso na casa da mãe, no bairro Jabaeté, em Vila Velha, na quinta-feira (27). O homem tinha mandado de prisão em aberto porque é o principal suspeito de tentar matar a esposa em julho de 2022, há quase um ano, na zona rural de São Mateus.
De acordo com a Polícia Civil, a prisão foi efetuada por uma equipe da Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (Supic). A polícia conseguiu prender Tcharley após receber denúncias anônimas.
O crime aconteceu no Córrego da Areia, zona rural de São Mateus, na manhã do dia 11 de julho de 2022. A mulher de 23 anos foi levada para o Hospital Roberto Silvares, no município, após levar um tiro na cabeça. Um familiar contou à polícia na ocasião que estava a caminho do trabalho quando passou pela casa da mulher e a viu caída no quintal. O familiar contou que mulher era casada, mas o marido não foi localizado.
A equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus começou a investigar o caso e constatou que o marido era o principal suspeito do crime. O delegado responsável pela apuração pediu a prisão do suspeito. O pedido foi acatado pela 1ª Vara Criminal de São Mateus.
Os policiais da Supic conseguiram localizar e prender Tcharley Dionisio David Nunes. Ele não ofereceu resistência e nada de ilícito foi encontrado. O homem foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha.
Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado da Justiça, que monitora quem entra e sai do sistema prisional, informou que Tcharley chegou ao Centro de Triagem de Viana na quinta-feira (28). Segundo a Sejus, o homem tem registros de entradas e saídas no sistema prisional a partir de setembro de 2011 por tráfico de drogas.

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