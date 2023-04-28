Temporal com chuva de granizo provoca queda de árvores em Vargem Alta

Uma chuva forte provocou a queda de cerca de 20 árvores na região central de Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo, no início da noite desta quinta-feira (27). Segundo a Defesa Civil da cidade, a ES 164, que liga o município a Cachoeiro de Itapemirim, chegou a ser parcialmente interditada com a queda de galhos.
Choveu forte por pelo menos 30 minutos. Um morador registrou até chuva de granizo caindo em uma rua do centro, sobre um carro. Uma das árvores, de acordo com o órgão, atingiu parte de uma casa e danificou o imóvel e outra, sobre uma construção.
Não houve registro de desalojados e a prefeitura atua junto com o Corpo de Bombeiros para limpar os locais nesta sexta-feira (28).