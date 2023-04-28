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Temporal com chuva de granizo provoca queda de árvores em Vargem Alta

Segundo a Defesa Civil, cerca de 20 árvores caíram na região central da cidade, na noite desta quinta (27). Uma casa foi danificada, mas não há registros de desalojados

Publicado em 28 de Abril de 2023 às 14:35

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

28 abr 2023 às 14:35
Uma chuva forte provocou a queda de cerca de 20 árvores na região central de Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo, no início da noite desta quinta-feira (27). Segundo a Defesa Civil da cidade, a ES 164, que liga o município a Cachoeiro de Itapemirim, chegou a ser parcialmente interditada com a queda de galhos.
Vargem Alta registra queda de árvores e chuva de granizo
Vargem Alta registrou queda de árvores após a chuva de granizo Crédito: Leitor| A Gazeta
Choveu forte por pelo menos 30 minutos. Um morador registrou até chuva de granizo caindo em uma rua do centro, sobre um carro. Uma das árvores, de acordo com o órgão, atingiu parte de uma casa e danificou o imóvel e outra, sobre uma construção.
Não houve registro de desalojados e a prefeitura atua junto com o Corpo de Bombeiros para limpar os locais nesta sexta-feira (28).

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