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Frente fria avança e ES pode ter chuva no fim de semana e feriado

Regiões capixabas devem ter chuva a partir desta sexta-feira (28) e instabilidade deve continuar no Estado no fim de semana que antecede o feriado de 1° de maio, Dia do Trabalhador

Publicado em 28 de Abril de 2023 às 07:03

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

28 abr 2023 às 07:03
Tempo na Grande Vitória nesta quinta-feira (24)
Tempo na Grande Vitória nesta quinta-feira (24) Crédito: Fernando Madeira
A previsão de um feriadão com tempo instável se manteve e alguns pontos do Espírito Santo devem ter chuva partir desta sexta-feira (28). Segundo a Climatempo, uma frente fria avançou até o litoral da Bahia e do Estado capixaba, levando à formação de nuvens de precipitação em áreas dos dois Estados, além de outras regiões do Sudeste.
Para esta sexta-feira (28), a previsão é que essa frente fria chegue ao Litoral Norte capixaba e deixe o tempo instável. No Centro-Norte do Estado, o sol aparece, faz calor e ocorrem pancadas de chuva com raios à tarde e à noite. No Centro-Sul, o sol aparece entre muitas nuvens e chuva a qualquer hora.

Fim de semana e feriado

O tempo segue instável em todo o Espírito Santo no sábado (29), conforme a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). O sol aparece entre muitas nuvens e chove, em alguns momentos do dia, em todo o Estado.
Nas regiões Sul e Serrana, a chuva ocorre de forma fraca. As temperaturas seguem amenas em todas as regiões.
A instabilidade continua no domingo (30) e o sol aparece, novamente, entre muitas nuvens. Pode chover em alguns momentos do dia na maioria das regiões. No trecho norte do Estado, a chuva ocorre de forma fraca no final do dia. As temperaturas seguem amenas.
A segunda-feira (1º), Dia do Trabalho, será de sol entre nuvens e chuva esparsa, em alguns momentos do dia, em todas as regiões. Na Grande Vitória e no Litoral Sul, a chuva ocorre apenas no início da manhã. As temperaturas diminuem no trecho norte do Estado.

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