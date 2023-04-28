Frente fria avança e ES pode ter chuva no fim de semana e feriado

Tempo na Grande Vitória nesta quinta-feira (24) Crédito: Fernando Madeira

A previsão de um feriadão com tempo instável se manteve e alguns pontos do Espírito Santo devem ter chuva partir desta sexta-feira (28). Segundo a Climatempo , uma frente fria avançou até o litoral da Bahia e do Estado capixaba, levando à formação de nuvens de precipitação em áreas dos dois Estados, além de outras regiões do Sudeste.

Para esta sexta-feira (28), a previsão é que essa frente fria chegue ao Litoral Norte capixaba e deixe o tempo instável. No Centro-Norte do Estado, o sol aparece, faz calor e ocorrem pancadas de chuva com raios à tarde e à noite. No Centro-Sul, o sol aparece entre muitas nuvens e chuva a qualquer hora.

Fim de semana e feriado

sábado (29), conforme a previsão do O tempo segue instável em todo o Espírito Santo no, conforme a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) . O sol aparece entre muitas nuvens e chove, em alguns momentos do dia, em todo o Estado.

Nas regiões Sul e Serrana, a chuva ocorre de forma fraca. As temperaturas seguem amenas em todas as regiões.

A instabilidade continua no domingo (30) e o sol aparece, novamente, entre muitas nuvens. Pode chover em alguns momentos do dia na maioria das regiões. No trecho norte do Estado, a chuva ocorre de forma fraca no final do dia. As temperaturas seguem amenas.