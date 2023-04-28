A natureza resiste: imagens raras de uma onça-pintada no Sul do ES

A onça-pintada é o maior felino do continente americano, podendo chegar a 135 kg. É um animal robusto, com grande força muscular, sendo a potência de sua mordida considerada a maior dentre os felinos de todo o mundo. Suas presas naturais são animais silvestres como catetos, capivaras, jacarés, queixadas, veados e tatus. Outra característica marcante dessa espécie é que ela não mia como a maioria dos felinos. Assim como o leão, o yigre e o leopardo, ela emite uma série de roncos muito fortes que são chamados de esturro.

A destruição de habitats aliada à caça predatória devido principalmente ao alegado prejuízo econômico causado às criações de animais domésticos fazem com que as populações venham sendo severamente reduzidas. É classificada pela IUCN (União Internacional para Conservação da Natureza) e pelo Ibama como espécie vulnerável.



Originalmente a distribuição deste animal se dava desde o sudoeste dos Estados Unidos até o Norte da Argentina. Atualmente ela está oficialmente extinta nos EUA, é muito rara no México, mas ainda pode ser encontrada na América Latina, incluindo o Brasil.



De maneira geral, porém, suas populações vêm diminuindo onde entram em confronto com atividades humanas. No Brasil ela já praticamente desapareceu da maior parte das regiões Nordeste, Sudeste e Sul.

