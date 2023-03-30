Vitória tem mais um problema com gatos (os de 4 patas) para resolver

Muitos dos gastos que estão vivendo no Ifes de Jucutuquara são considerados difíceis de serem domesticados Crédito: Divulgação

Depois da polêmica tentativa (frustrada) de permitir a presença de cachorros no Parque da Pedra da Cebola , o que poderia prejudicar os gatos que ali moram há anos, a Prefeitura de Vitória agora terá que resolver o problema causado pelos mais de 150 felinos que vivem nas dependências do campus do Instituto Federal de Educação do ES (Ifes), em Jucutuquara.

Na reunião, da qual participaram Ifes , PMV e representantes de ONGs que cuidam de animais, ficou acertado que a prefeitura, que participou do encontro na condição de réu, irá fazer a castração dos gatos.

Além disso, os bichos deverão ser vacinados com antirrábica pela municipalidade. Outro problema sério, apontado pelo Ifes, é que algumas áreas esportivas do campus estão interditadas tal a quantidade de fezes deixadas pelos animais.

Prefeitura de Vitória , pelo acordo ratificado pelo juiz federal Luiz Henrique Horsth da Mata, terá que limpar essas áreas, mas o secretário de Meio Ambiente da Capital, Tarcísio Foegüer, admitiu à coluna que esse serviço ainda não foi realizado.

“A Semmam (Secretaria de Meio Ambiente de Vitória) oferecerá todas as castrações e as protetoras [ONGs] farão o recolhimento dos animais. A PMV ficou de analisar a possibilidade de limpeza do local”, enumerou o secretário.

IFES RECLAMA E DIZ QUE PREFEITURA NÃO CUMPRIU ACORDO

Mas o Ifes parece que não está muito satisfeito com a PMV. O Instituto reclama que a Prefeitura de Vitória até agora não cumpriu sua parte no acordo sacramentado na Justiça Federal, incluindo castração, vacinação e limpeza das áreas esportivas do campus, e por isso anunciou providências legais.

“Diante dos prejuízos acadêmicos e do iminente risco à saúde de estudantes, servidores, terceirizados e visitantes, a Diretoria-Geral acionou a Procuradoria Federal do Ifes, a fim de reiterar a urgência na remoção dos animais, como já realizado pelo município nas instalações da Ufes “, publicou o Ifes em seu site.

De acordo com o Instituto Federal de Educação do ES, uma semana após a audiência de conciliação na Justiça Federal, em 22 de março, o campus recebeu a visita de representantes da 4ª Vara Federal Cível de Vitória e das ONGs Gatinhos da Pedra da Cebola e Patinhas Carentes.

Principal área interditada do Ifes por causa da presença dos gatos Crédito: Coordenadoria de Comunicação Social e Eventos do Ifes – Campus Vitória

Na ocasião, a comitiva percorreu as instalações do campus acompanhada por um representante do Ifes, avaliando as possibilidades de captura, conforme acordado na audiência.

“Os participantes constataram que nenhuma ação para fazer as castrações e vacinações foi tomada pelas Secretarias de Meio Ambiente e de Saúde, restando tão somente a disposição dos representantes das referidas ONGs em realizar a captura”, destacou o Ifes.

Fã de gatos, a coluna torce para que o desentendimento seja superado e que os bichos sejam bem tratados e passem a viver em um local mais adequado e cercados de todo carinho e cuidado.

PREFEITURA DE VITÓRIA VOLTA A SE MANIFESTAR SOBRE O ASSUNTO

Após a publicação desta matéria, a Prefeitura de Vitória divulgou nota sobre o destino dos gatos do Ifes. A coluna publica o texto na íntegra.

"Em atenção à matéria veiculada pelo Ifes, que discute a problemática de uma colônia de gatos no campus Vitória da instituição, esclarecemos que a demanda é acompanhada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), através da Subsecretaria de Qualidade Ambiental e Bem-Estar Animal, por meio da equipe técnica da Gerência de Bem-Estar Animal, que já realizou diversas vistorias no local, sendo a última em 11/07/2022.

Em resumo, conforme informado pelo diretor do Ifes na época da vistoria, existiam cerca de 85 gatos (ferais e ariscos) espalhados em três principais pontos do Campus. O diretor do Ifes na época, Hudson Luiz Cogo, relatou ainda que essas colônias de gatos existem há cerca de 11 anos. Na ocasião, foi proposto que as áreas abertas embaixo da arquibancada fossem teladas.

A Semmam também aconselhou que fosse instituído um programa para os alunos e servidores do Ifes com ênfase em saúde, bem-estar animal e guarda responsável, e a pasta estava à disposição para auxiliar nos programas dentro das respectivas competências. Não foi constatado maus-tratos no local durante a vistoria.

Durante recente audiência, em 15/03/2023, no que compete à Semmam, ficou acordado que o município de Vitória vai disponibilizar clínicas para a castração de todos os gatos existentes no local, tendo como apoio as ONGs presentes para a captura dos felinos.