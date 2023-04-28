Mulher questiona marido sobre traição e acaba agredida por ele na Serra

TV Gazeta, ela está grávida de seis meses e precisou ser socorrida ao hospital. Uma mulher de 40 anos – cuja identidade não foi divulgada – descobriu uma suposta traição do marido e foi agredida por ele após questioná-lo sobre o assunto, em Jardim Limoeiro, Serra , na noite dessa quinta-feira (27). Conforme apuração do repórter Kaique Dias, da, ela está grávida de seis meses e precisou ser socorrida ao hospital.

Consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM) que a corporação foi acionada por um vizinho do condomínio onde o casal morava. No local, a vítima relatou que flagrou mensagens e imagens que indicavam a infidelidade do homem. Eles começaram a discutir e, horas depois, a gestante recebeu socos nos olhos, na boca e na barriga.

Segundo a PM, a vítima relatou fortes dores e foi encaminhada à Hospital Materno Infantil da Serra, também no município.

Vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, na Serra Crédito: Edson Reis/Secom Prefeitura da Serra

Funcionários da maternidade afirmaram à reportagem que, após avaliação médica, ela e o bebê passavam bem. No entanto, por ainda sentir um incômodo no corpo, ela foi transferida para outro hospital, cujo nome não foi informado.

Ainda de acordo com quem trabalha no local, um filho da vítima, que tem 15 anos, também foi agredido pelo suspeito.