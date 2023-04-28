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"Sextou" com chuva

ES recebe alerta de perigo potencial para tempestade e queda de granizo

Aviso amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia vale para 70 cidades capixabas até as 23h59 desta sexta-feira (28)

Publicado em 28 de Abril de 2023 às 10:36

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

28 abr 2023 às 10:36
Espírito Santo recebe alerta de perigo potencial para tempestade e queda de granizo Crédito: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial para tempestade em grande parte do Espírito Santo. O aviso vale das 9h53 da manhã até as 23h59 desta sexta-feira (28) e reforça a previsão de que o "sextou" dos capixabas pode ser com chuva.
Nas 70 cidades classificadas com o alerta pode chover de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h, além de chance de queda de granizo. Apesar disso, o Inmet classifica como baixa a probabilidade de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.
Confira abaixo os municípios com risco de tempestade:
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Anchieta
  8. Apiacá
  9. Aracruz
  10. Atílio Vivacqua
  11. Baixo Guandu
  12. Barra de São Francisco
  13. Bom Jesus do Norte
  14. Brejetuba
  15. Cachoeiro de Itapemirim
  16. Cariacica
  17. Castelo
  18. Colatina
  19. Conceição do Castelo
  20. Divino de São Lourenço
  21. Domingos Martins
  22. Dores do Rio Preto
  23. Fundão
  24. Governador Lindenberg
  25. Guaçuí
  26. Guarapari
  27. Ibatiba
  28. Ibiraçu
  29. Ibitirama
  30. Iconha
  31. Irupi
  32. Itaguaçu
  33. Itapemirim
  34. Itarana
  35. Iúna
  36. Jaguaré
  37. Jerônimo Monteiro
  38. João Neiva
  39. Laranja da Terra
  40. Linhares
  41. Mantenópolis
  42. Marataízes
  43. Marechal Floriano
  44. Marilândia
  45. Mimoso do Sul
  46. Muniz Freire
  47. Muqui
  48. Nova Venécia
  49. Pancas
  50. Piúma
  51. Presidente Kennedy
  52. Rio Bananal
  53. Rio Novo do Sul
  54. Santa Leopoldina
  55. Santa Maria de Jetibá
  56. Santa Teresa
  57. São Domingos do Norte
  58. São Gabriel da Palha
  59. São José do Calçado
  60. São Mateus
  61. São Roque do Canaã
  62. Serra
  63. Sooretama
  64. Vargem Alta
  65. Venda Nova do Imigrante
  66. Viana
  67. Vila Pavão
  68. Vila Valério
  69. Vila Velha
  70. Vitória

Instruções do Inmet

- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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