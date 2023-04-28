ES recebe alerta de perigo potencial para tempestade e queda de granizo

Nas 70 cidades classificadas com o alerta pode chover de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h, além de chance de queda de granizo. Apesar disso, o Inmet classifica como baixa a probabilidade de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.