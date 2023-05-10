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Operação Observante II

Professor é preso com fotos e vídeos de exploração sexual infantil em Vitória

Polícia Federal deflagrou operação na manhã desta quarta-feira (10) para cumprir mandado de prisão e de busca e apreensão na residência do homem
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

10 mai 2023 às 11:54

Publicado em 10 de Maio de 2023 às 11:54

Professor é preso em flagrante com imagens de exploração sexual infantil
Professor é preso em flagrante com imagens de exploração sexual infantil Crédito: Divulgação/Polícia Federal
Um professor de 58 anos foi preso em flagrante, na manhã desta quarta-feira (10), em Vitória, durante Operação Observante II, da Polícia Federal, com imagens de exploração sexual de menores de idade em seu celular.
A operação foi realizada por equipe da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) da Polícia Federal do Espírito Santo, com objetivo de combater a posse e divulgação de arquivos contendo exploração sexual de crianças através da internet.
Segundo a Polícia Federal, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência do investigado, que resultou, além da prisão dele em flagrante, na apreensão de equipamento de mídia no local.
A corporação disse que os materiais serão submetidos a perícia para elaboração de um laudo para identificar os arquivos armazenados e compartilhados e se existe algum indicativo de abuso sexual ou outros suspeitos praticando o crime.
Por meio de um rastreamento da rede mundial de computadores realizado por policiais federais e com a quebra do sigilo telemático dos IPs (endereço de acesso ao site), foi detectado o usuário que recebeu e pode ter compartilhado arquivos com o conteúdo, durante as investigações referentes à operação.
Um Inquérito Policial foi instaurado para os trabalhos de vigilância na internet em que foram verificados arquivos entre imagens e vídeos, vinculados ao investigado, contendo exploração sexual infantil.
O suspeito detido já foi encaminhado ao sistema prisional. Ele e outros investigados na operação responderão pelos crimes de compartilhamento de arquivos contendo pornografia infantil, presente no art.241-A da Lei 8.069/90, em que a pena varia entre dois a seis anos de reclusão e poderão ainda responder pelo crime de posse de arquivos, no caso de flagrante, durante cumprimento da busca, presente no art.241-B cujas penas variam de um a quatro anos de reclusão.
Professor é preso em flagrante com imagens de exploração sexual infantil
Professor é preso em flagrante com imagens de exploração sexual infantil Crédito: Divulgação/Polícia Federal

Operação Observante II

A PF explicou o nome da operação. Segundo a corporação, "observante" significa aquele que observa ou cumpre os seus deveres, numa alusão ao trabalho permanente da Polícia Federal nesta temática.

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