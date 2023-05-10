Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
A caminho de Vila Velha

PRF apreende mais de 30 kg de maconha em carro na BR 101 no Sul do ES

Motorista contou à PRF que buscou carro no Rio de Janeiro e seguiria para Ponta da Fruta, em Vila Velha, onde veículo seria entregue; homem foi encaminhado a uma delegacia
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

10 mai 2023 às 10:19

Publicado em 10 de Maio de 2023 às 10:19

Veículo seria levado para Vila Velha.
Veículo seria levado para Vila Velha. Crédito: Divulgação/PRF
Mais de 30 kg de maconha foram apreendidos dentro de um carro na BR 101, região de Safra, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O material foi encontrado durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta quarta-feira (10). O motorista, morador de Vila Velha, foi encaminhado para a Delegacia Regional de Itapemirim e alegou que tinha buscado o carro no Rio de Janeiro.
A abordagem ocorreu no km 414 da BR 101, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal. De acordo com a PRF, ao ser indagado acerca da procedência do veículo, o condutor informou não saber quem era o proprietário nem de onde era o veículo, informando apenas que teria buscado o automóvel em um posto de combustível no Rio de Janeiro.
No interior do carro foram encontrados 27 tabletes de maconha, totalizando cerca de 30kg, além de três quilos de cocaína.
Apreensão PRF Itapemirim
Apreensão PRF Itapemirim Crédito: Divulgação/PRF
O motorista informou à PRF que receberia R$ 3 mil reais para entregar o veículo em Ponta da Fruta, Vila Velha, não sabendo informar nem a origem, nem o destino da droga. O homem foi preso e conduzido, juntamente com o material apreendido e o veículo, para a Delegacia Regional de Itapemirim.
A Polícia Civil foi procurada para saber sobre os procedimentos adotados com o condutor do carro na delegacia, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

drogas Itapemirim PRF
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados