PRF apreende mais de 30 kg de maconha em carro na BR 101 no Sul do ES

Veículo seria levado para Vila Velha. Crédito: Divulgação/PRF

Mais de 30 kg de maconha foram apreendidos dentro de um carro na BR 101, região de Safra, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O material foi encontrado durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta quarta-feira (10). O motorista, morador de Vila Velha, foi encaminhado para a Delegacia Regional de Itapemirim e alegou que tinha buscado o carro no Rio de Janeiro.

A abordagem ocorreu no km 414 da BR 101, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal. De acordo com a PRF, ao ser indagado acerca da procedência do veículo, o condutor informou não saber quem era o proprietário nem de onde era o veículo, informando apenas que teria buscado o automóvel em um posto de combustível no Rio de Janeiro.

No interior do carro foram encontrados 27 tabletes de maconha, totalizando cerca de 30kg, além de três quilos de cocaína.

Apreensão PRF Itapemirim Crédito: Divulgação/PRF

O motorista informou à PRF que receberia R$ 3 mil reais para entregar o veículo em Ponta da Fruta, Vila Velha, não sabendo informar nem a origem, nem o destino da droga. O homem foi preso e conduzido, juntamente com o material apreendido e o veículo, para a Delegacia Regional de Itapemirim.