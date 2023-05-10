"Aventureiro e discreto": quem é o mergulhador do ES preso por tráfico

Mergulhador Lucas Vieira Donati, preso pela Polícia Federal em São Paulo durante operação contra tráfico internacional de drogas Crédito: Reprodução

Vizinhos ouvidos pela reportagem não quiseram ser identificados, mas contaram que o mergulhador se aventurava frequentemente por trilhas e acampava no meio da mata, principalmente na região no entorno da Pedra dos Dois Olhos, em Fradinhos.

Os moradores contaram que tinham um pouco de relação com os pais do mergulhador, que viviam no mesmo imóvel com ele. Disseram também que o suspeito mantinha uma rotina discreta, viajava com frequência e não conversava muito com os vizinhos.

A operação policial ocorrida durante a manhã surpreendeu a vizinhança. O relato comum entre os moradores do bairro foi o de que jamais imaginariam que, naquela residência, de três andares e fachada simples, estaria um alvo de uma ação nacional da Polícia Federal contra o tráfico internacional de drogas.

No local foram apreendidos equipamentos de mergulho, como hélice subaquática, uma moto, um utilitário de luxo e dinheiro em espécie — real, euro e dólar. O valor total somado baseado na conversão das moedas passa dos R$ 267 mil.

Casa de mergulhador em Vitória foi alvo de busca e apreensão realizada pela Polícia Federal

Entenda a operação

O mergulhador foi preso em São Paulo sob a acusação de tráfico internacional de drogas . Na manhã desta quarta-feira (10), a Polícia Federal esteve na casa onde ele residia, no bairro Tabuazeiro, em Vitória, para cumprir mandado de busca e apreensão.

A reportagem de A Gazeta apurou que o capixaba é apontado como responsável por colocar drogas em navios. A ação acontece no âmbito da Operação Diver, realizada, ao todo, em quatro Estados brasileiros, para cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão.

Segundo o delegado responsável pela operação no Espírito Santo, há um mandado de busca e apreensão sendo cumprido no Estado capixaba, após investigação realizada pela Polícia Federal do Rio Grande do Sul.

PF cumpre 3 mandados de prisão preventiva e 6 de busca e apreensão nos seguintes Estados:

Rio Grande Sul - 3 mandados

Santa Catarina - 1 mandado

Espírito Santo - 1 mandado de busca e apreensão

São Paulo - 1 mandado

A operação começou em 29 de março de 2023, após a Polícia Federal e a Marinha do Brasil apreenderem, em Rio Grande, 206 kg de cocaína ocultos no casco de um navio, que tinha como destino o porto de Setúbal, em Portugal.

A droga foi escondida em uma das caixas de mar (sea chest) do navio, via atividade de mergulho e acompanhada por meio de rastreadores. A ação passou a ser investigada pela Polícia Federal.

A partir de uma série de diligências, a Polícia Federal identificou um mergulhador profissional, cuja função na organização criminosa consiste em armazenar a droga nos navios atracados em terminais portuários brasileiros, assim como retirar a mesma das caixas de mar, mediante a atividade de mergulho no exterior.

O mergulhador capixaba investigado foi preso em São Paulo, enquanto embarcava em um voo para a África do Sul.