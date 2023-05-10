Homem usa muro de delegacia para invadir apartamento na Praia do Canto

Antônio Welton Domingos de Souza, de 37 anos, foi preso na madrugada desta terça-feira (9) após tentar invadir um apartamento na Praia do Canto, em Vitória. Crédito: Reprodução

Um homem de 37 anos foi preso na madrugada desta terça-feira (9) após tentar invadir um apartamento na Praia do Canto, em Vitória. O suspeito teria usado o muro de uma Delegacia da Polícia Civil, que fica localizada ao lado do imóvel, para conseguir alcançar o segundo andar do prédio.

Segundo apuração da TV Gazeta, Antônio Welton Domingos de Souza estava armado com uma faca e conseguiu entrar na varanda do apartamento, onde uma idosa de 89 anos mora sozinha. Já dentro da varanda, o homem quebrou o vidro e forçou a grade para tentar entrar na sala da residência.

O suspeito teria usado o muro de uma Delegacia da Polícia Civil, que fica localizada ao lado do imóvel, para conseguir alcançar o segundo andar do prédio. Crédito: Oliveira Alves

O filho da vítima, que mora perto do apartamento da mãe, chegou a ouvir o barulho causado durante a invasão. Ele contou que os estrondos começaram às 3h da madrugada e que achava que era um roubo de tampas de esgoto.

Uma moradora do prédio também acordou com o barulho, mas só foi perceber que se tratava de uma invasão quando ouviu os gritos da vítima. Segundo a vizinha, a moradora do apartamento abriu, sem perceber, a porta perto de onde o suspeito estava.

Um vigia de uma loja perto do imóvel e um morador de outro prédio acionaram a polícia após perceberam que havia um homem tentando invadir o prédio. O suspeito, que já possui antecedentes criminais, foi preso em flagrante.