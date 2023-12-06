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Comodidade

Cariacica inaugura espaço que oferece mais de 90 serviços públicos

O prédio do Centro Administrativo foi instalado no bairro Vera Cruz; confira a lista completa de atendimentos realizados no local

Publicado em 06 de Dezembro de 2023 às 17:26

Carla Nigro

Carla Nigro

Publicado em 

06 dez 2023 às 17:26
Centro Administrativo de Cariacica
O Centro Administrativo de Cariacica funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas Crédito: Claudio Postay
A população de Cariacica tem agora um novo local para buscar atendimento público. Trata-se do Centro Administrativo, um espaço que reúne quase 100 serviços no mesmo lugar, entre os quais atendimento do Procon, vagas de emprego, parcelamento de dívidas e castração de cães e gatos. 
Inaugurado na última segunda-feira (4), o novo espaço está situado na Avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, próximo à Câmara Municipal. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. 
A Prefeitura de Cariacica estima que cerca de 25 mil pessoas serão atendidas por mês nos 92 serviços do Centro Administrativo.  
A secretária municipal de Governo, Shymenne Benevicto de Castro, afirma que a proposta é oferecer mais comodidade à população. “Com essa medida, queremos que o morador da cidade tenha facilidade na solução de suas questões, com a agilidade de encontrar diversos dos nossos serviços em um único local”, destaca.
Além do atendimento ao público, o prédio vai sediar as secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semdei), Assistência Social (Semas), Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente (Semdec), Mulher e Direitos Humanos (Semdh), Defesa Social (Semdefes), e diversos órgãos da administração municipal, como a Guarda Municipal, além da estrutura para videomonitoramento e Cerco Inteligente de Cariacica. 
*Carla Nigro é aluna da 26ª turma do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Esta matéria foi produzida sob a supervisão da editora Gisele Arantes
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