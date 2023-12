Comodidade

Cariacica inaugura espaço que oferece mais de 90 serviços públicos

O prédio do Centro Administrativo foi instalado no bairro Vera Cruz; confira a lista completa de atendimentos realizados no local

O Centro Administrativo de Cariacica funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. (Claudio Postay)

A população de Cariacica tem agora um novo local para buscar atendimento público. Trata-se do Centro Administrativo, um espaço que reúne quase 100 serviços no mesmo lugar, entre os quais atendimento do Procon, vagas de emprego, parcelamento de dívidas e castração de cães e gatos.

Inaugurado na última segunda-feira (4), o novo espaço está situado na Avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, próximo à Câmara Municipal. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

A Prefeitura de Cariacica estima que cerca de 25 mil pessoas serão atendidas por mês nos 92 serviços do Centro Administrativo.

A secretária municipal de Governo, Shymenne Benevicto de Castro, afirma que a proposta é oferecer mais comodidade à população. “Com essa medida, queremos que o morador da cidade tenha facilidade na solução de suas questões, com a agilidade de encontrar diversos dos nossos serviços em um único local”, destaca.

Além do atendimento ao público, o prédio vai sediar as secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semdei), Assistência Social (Semas), Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente (Semdec), Mulher e Direitos Humanos (Semdh), Defesa Social (Semdefes), e diversos órgãos da administração municipal, como a Guarda Municipal, além da estrutura para videomonitoramento e Cerco Inteligente de Cariacica.

*Carla Nigro é aluna da 26ª turma do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Esta matéria foi produzida sob a supervisão da editora Gisele Arantes

