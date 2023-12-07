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Obras

32 cidades do ES vão receber pacote de R$ 1,5 bi em investimentos

Cidades vão receber 39 diferentes obras nas áreas de mobilidade, infraestrutura, educação e segurança pública

Publicado em 07 de Dezembro de 2023 às 11:52

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

07 dez 2023 às 11:52
Autoridades presentes no laçamento do pacote de R$ 1,5 bi para obras em 32 cidades do ES
Autoridades presentes no laçamento do pacote de R$ 1,5 bi para obras em 32 cidades do ES Crédito: João Barbosa/A Gazeta
Mais de 30 cidades capixabas vão receber um pacote de investimentos de R$ 1,5 bilhão voltado para 39 obras de mobilidade, infraestrutura, educação e segurança pública. O anúncio foi feito pelo governo do Espírito Santo na manhã desta quinta-feira (7). 
Na área de educação, de acordo com o governo estadual, as obras em 32 municípios devem otimizar o espaço de instituições de ensino, promovendo melhor qualidade na educação de alunos da rede pública. Já na área de segurança, o pacote contempla a construção e reforma de delegacias ao redor do Estado.
Durante a solenidade realizada no Palácio Anchieta, em Vitória, o diretor-presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES), José Eustáquio de Freitas, anunciou que as obras de mobilidade visam melhorar o acesso e tráfego em estradas e outras vias de trânsito do Estado. 
A lista conta com 22 obras ligados à mobilidade e 17 voltadas para educação e segurança. Ainda na manhã desta quinta, o governador Renato Casagrande divulgará mais detalhes sobre cada obra, detalhando prazos e o investimento para cada uma delas.

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