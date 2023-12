32 cidades do ES vão receber pacote de R$ 1,5 bi em investimentos

Cidades vão receber 39 diferentes obras nas áreas de mobilidade, infraestrutura, educação e segurança pública

Na área de educação, de acordo com o governo estadual, as obras em 32 municípios devem otimizar o espaço de instituições de ensino, promovendo melhor qualidade na educação de alunos da rede pública. Já na área de segurança, o pacote contempla a construção e reforma de delegacias ao redor do Estado.

Durante a solenidade realizada no Palácio Anchieta, em Vitória, o diretor-presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES), José Eustáquio de Freitas, anunciou que as obras de mobilidade visam melhorar o acesso e tráfego em estradas e outras vias de trânsito do Estado.