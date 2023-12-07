32 cidades do ES vão receber pacote de R$ 1,5 bi em investimentos

Autoridades presentes no laçamento do pacote de R$ 1,5 bi para obras em 32 cidades do ES Crédito: João Barbosa/A Gazeta

Mais de 30 cidades capixabas vão receber um pacote de investimentos de R$ 1,5 bilhão voltado para 39 obras de mobilidade, infraestrutura, educação e segurança pública. O anúncio foi feito pelo governo do Espírito Santo na manhã desta quinta-feira (7).

Na área de educação, de acordo com o governo estadual, as obras em 32 municípios devem otimizar o espaço de instituições de ensino, promovendo melhor qualidade na educação de alunos da rede pública. Já na área de segurança, o pacote contempla a construção e reforma de delegacias ao redor do Estado.

Durante a solenidade realizada no Palácio Anchieta, em Vitória, o diretor-presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES), José Eustáquio de Freitas, anunciou que as obras de mobilidade visam melhorar o acesso e tráfego em estradas e outras vias de trânsito do Estado.