2023 foi o ano da inteligência artificial também no ES. E isso é só o começo

A inteligência artificial avançou e se popularizou em 2023, de forma que o ano terá uma página dedicada a ele na história como um ponto de inflexão da tecnologia em todo o mundo, quando se aproximou definitivamente das tarefas do dia a dia das pessoas, tanto no ambiente doméstico quanto profissional. No Espírito Santo, não foi diferente. O 19º Anuário Espírito Santo 2023 de A Gazeta — tradicional publicação que faz um diagnóstico do Estado e seus 78 municípios, com levantamento de dados e conteúdo analítico — mostra como essa inovação está mudando a cara de diferentes setores, da indústria à logística, da saúde à educação, proporcionando mais eficiência nos ambientes público e privado.

Os exemplos são muitos . Na Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), um novo sistema de IA foi anunciado em julho para otimizar processos e desenvolver os serviços prestados pela pasta à população. Assim como no agronegócio capixaba, beneficiado pelo uso de drones com piloto automático e pelo uso de algoritmo de aprendizado em máquinas.

A edição de 2023 do Anuário, além de acompanhar a evolução da IA no Espírito Santo neste ano que se encerra, inova ao se apropriar da tecnologia para facilitar a vida de quem precisa de informações sobre o Estado.

A ConfIA é a inteligência artificial da Gazeta que responde as perguntas dos usuários sobre a economia do Espírito Santo com base nos dados do Anuário 2023. Fazer uso da tecnologia para aproximar as pessoas dessas informações mostra que a tradicional publicação também está antenada com o futuro.