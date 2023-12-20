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Opinião da Gazeta

2023 foi o ano da inteligência artificial também no ES. E isso é só o começo

O 19° Anuário Espírito Santo 2023 de A Gazeta, tradicional publicação que faz um diagnóstico do Estado e seus 78 municípios, mostra como essa inovação está mudando a cara de diferentes setores

Publicado em 20 de Dezembro de 2023 às 01:00

Públicado em 

20 dez 2023 às 01:00

Colunista

Anuário
Inteligência artificial é o tema central do Anuário ES 2023 Crédito: Mockup/ Estúdio Gazeta
A inteligência artificial avançou e se popularizou em 2023, de forma que o ano terá uma página dedicada a ele na história como um ponto de inflexão da tecnologia em todo o mundo, quando se aproximou definitivamente das tarefas do dia a dia das pessoas, tanto no ambiente doméstico quanto profissional.
No Espírito Santo, não foi diferente.  O  19º Anuário Espírito Santo 2023 de A Gazeta — tradicional publicação que faz um diagnóstico do Estado e seus 78 municípios, com levantamento de dados e conteúdo analítico — mostra como essa inovação está mudando a cara de diferentes setores, da indústria à logística, da saúde à educação, proporcionando mais eficiência nos ambientes público e privado.
Os exemplos são muitos. Na Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), um novo sistema de IA foi anunciado em julho para otimizar processos e desenvolver os serviços prestados pela pasta à população. Assim como no agronegócio capixaba, beneficiado pelo uso de drones com piloto automático e pelo uso de algoritmo de aprendizado em máquinas. 
A edição de 2023 do Anuário, além de acompanhar a evolução da IA no Espírito Santo neste ano que se encerra, inova ao se apropriar da tecnologia para facilitar a vida de quem precisa de informações sobre o Estado.
A ConfIA é a inteligência artificial da Gazeta que responde as perguntas dos usuários sobre a economia do Espírito Santo com base nos dados do Anuário 2023. Fazer uso da tecnologia para aproximar as pessoas dessas informações mostra que a tradicional publicação também está antenada com o futuro.
O Espírito Santo, do poder público ao setor produtivo, embarcou na era da inteligência artificial, enxergando as potencialidades competitivas, como forma de aumentar eficiência e produtividade. 2023 marcou a virada, mas deve ser apenas o começo de uma era de oportunidades.

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