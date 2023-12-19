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Panorama do Espírito Santo

Acesse aqui a versão digital do Anuário Espírito Santo 2023 de A Gazeta

Publicação em versões impressa e digital mostra como a inteligência artificial está transformando serviços públicos e empresas no Espírito Santo, além de trazer dados do Estado e dos municípios capixabas

Publicado em 19 de Dezembro de 2023 às 04:55

Publicado em 

19 dez 2023 às 04:55
Anuário Espírito Santo 2023 traz um retrato e projeções para Estado, regiões e municípios
Anuário Espírito Santo 2023 traz um retrato e projeções para Estado, regiões e municípios Crédito: Mockup/ Estúdio Gazeta
A inteligência artificial (IA) já está entre nós, seja no setor público, seja no dia a dia das empresas. Com o tema "A IÁ que Trabalha e ConfIA", o 19º Anuário Espírito Santo 2023 de A Gazeta mostra como essa tecnologia já está ajudando o Estado a ser mais eficiente, com soluções para diferentes setores, da indústria à logística, da saúde à educação.
Nas mais de 200 páginas, o Anuário mostra como a ferramenta está revolucionando serviços públicos do governo do Estado e das prefeituras da Grande Vitória e de outras regiões do Espírito Santo. Também revela como indústrias e empresas no ES já estão recorrendo à IA para inovar e garantir maior produtividade. Além disso, aponta como o mercado de trabalho será impactado por essas tecnologias.

ACESSE ABAIXO A VERSÃO DIGITAL DO ANUÁRIO ES 2023:

Arquivos & Anexos

Anuário Espírito Santo A Gazeta 2023

Publicação reúne exemplos do uso da inteligência artificial (IA) por órgãos públicos e empresas do ES, além de indicadores do Estado, das 10 microrregiões e dos 78 municípios capixabas
Tamanho do arquivo: 19mb
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Inteligência artificial e painel com Power BI

Uma novidade desta edição é o lançamento da ConfIA, a inteligência artificial de A Gazeta em que é possível fazer perguntas sobre a economia do Espírito Santo, e a resposta é elaborada com base nos dados do Anuário 2023. A IA foi desenvolvida a partir de uma parceria com a startup Mr. Turing, que disponibilizou sua tecnologia para o desenvolvimento do chatbot. Também está disponível um painel com Power BI, onde é possível fazer comparativos e gerar gráficos sobre os principais indicadores do Estado, das 10 microrregiões e dos 78 municípios capixabas.

CHATBOT E DADOS

LEIA NO ANUÁRIO ES DE A GAZETA

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