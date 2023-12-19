Acesse aqui a versão digital do Anuário Espírito Santo 2023 de A Gazeta

A inteligência artificial (IA) já está entre nós, seja no setor público, seja no dia a dia das empresas. Com o tema "A IÁ que Trabalha e ConfIA", o 19º Anuário Espírito Santo 2023 de A Gazeta mostra como essa tecnologia já está ajudando o Estado a ser mais eficiente, com soluções para diferentes setores, da indústria à logística, da saúde à educação.